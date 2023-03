Guide Michelin 2023 : l'Auberge de Montmin à Talloires décroche une deuxième étoile

Il y a 44 nouvelles tables étoilées dans l'édition 2023 du Guide Michelin. La direction du célèbre guide rouge a annoncé le palmarès de cette année ce lundi matin depuis Strasbourg. Au total, sept restaurants ont décroché leur première étoile dans le quart Sud-Est de la France , dont un en Savoie.

ⓘ Publicité

Il s'agit du restaurant l'Incomparable situé à Tresserve, sur les bord du lac du Bourget, adossé à un superbe hôtel 5 étoiles et dirigé par le chef savoyard Antoine Cevoz-Mamy. Il a imaginé des plats à partir de légumes et d'herbes aromatiques qui viennent directement du potager de l'hôtel.

"Sans elle, ma cuisine n'aurait certainement pas la même saveur"

Un seul restaurant de nos Pays de Savoie décroche une deuxième étoile : l'Auberge de Montmin à Talloires. Une consécration pour Florian Favario, passé par la brigade du Clos des Sens à Annecy (3 étoiles au Guide Michelin), formé aussi chez Thierry Marx et qui avait décroché sa première étoile en 2020, après seulement 5 mois d'ouverture. "C'est vraiment super" a réagi le chef, venu recevoir sa deuxième étoile avec son épouse Sandrine.

"L'Auberge de Montmin, c'est avant tout une histoire d'amour, et je suis venu avec elle pour lui rendre hommage", a expliqué Florian Favario. "Elle m'apporte au quotidien un soutien sans faille et me laisse la disponibilité de pouvoir m'épanouir dans mon métier. Elle me donne toutes les clefs pour être au top niveau et sans elle, ma cuisine n'aurait certainement pas la même saveur." "Je suis la plus heureuse des femmes" a confié son épouse Sandrine. "Être l'ambassadrice de la cuisine de l'homme que l'on aime, ça n'a pas de prix."

Quatre restaurants conservent leurs trois étoiles

Du côté des trois étoiles, pas de changement en Pays de Savoie. Le Clos des Sens à Annecy, le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel, le Flocons de Sel à Megève et René et Maxime Meilleur à Saint-Martin-de-Belleville conservent leurs trois macarons. Sept nouvelles tables obtiennent aussi le label "Passion dessert", dont le Flocon de Sel, avec la pâtissière Aurélie Collomb-Clerc à Megève, et Les Explorateurs – le restaurant de l'Hôtel Pashmina à Val Thorens et son chef pâtissier mauriennais Sébastien Deléglise.