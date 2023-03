Guide Michelin 2023 : le restaurant de:ja à Strasbourg doublement récompensé

Jeanne Satori et David Degoursy

Ils sont tous jeunes 24 et 25 ans et ils ont créé la surprise : Jeanne Satori et David Degoursy du restaurant de:ja à Strasbourg obtiennent leur première étoile lors de la cérémonie du Guide Michelin 2023 qui s'est déroulée à Strasbourg ce lundi . Le duo obtient également une étoile verte qui récompense la démarche écologique de leur restaurant.

ⓘ Publicité

Des études supérieures avant de se lancer dans la restauration

Ils ont ouvert leur restaurant en octobre 2021 dans le quartier des XV à Strasbourg. Le nom de:ja est une contraction de leurs noms. Au départ, rien ne les prédisposait à ouvrir un restaurant, David Degoursy a fait des études de lettres et Jeanne Satori a obtenu une licence en écologie. Ils ont passé un CAP cuisine à Illkirch. David Degoursy a ensuite rejoint le Maïence de Cédric Moulot puis Yannick Germain au Boeuf à Sessenheim.

Deux autres chefs obtiennent leur première étoile en Alsace . Lucas Engel du restaurant Enfin à Barr et Thomas Koebel du Relais de la Poste à la Wantzenau . En revanche, il n'y a aucun nouveaux deux ou trois étoiles en Alsace. La Maison Kieny à Riedisheim perd de son côté son étoile.

À réécouter Thomas Koebel, Chef du Relais de la Poste à La Wantzenau