Guide Michelin 2023 : les trois restaurants étoilés du Limousin gardent leur étoile

L'annonce est scrutée par de nombreux observateurs et tout le monde culinaire. Ce lundi, depuis Strasbourg, le palmarès du Guide Michelin 2023 a été révélé . Si en Nouvelle Aquitaine, cinq restaurants décrochent leur première étoile , en Limousin, c'est plutôt une ode à la longévité et la régularité. Nos trois restaurants étoilés gardent leur étoile.

Ils sont donc 2 en Haute-Vienne et 1 en Corrèze à obtenir cette étoile. Depuis 2018, depuis la perte de son étoile par le Castel Novel à Varetz, La Table d'Olivier est le seul représentant corrézien dans le palmarès du guide Michelin, restaurant tenu par tenue par Pierre Neveu et sa compagne Fanny.

Cette même année, Gilles Dudognon obtient sa première étoile pour son restaurant de la Chapelle Saint-Martin à Nieul (Haute-Vienne). Une étoile qu'il retrouve, même, puisqu'il l'avait perdue huit ans plus tôt.

Enfin, celui qui a la palme d'or de la longévité en Limousin, c'est Pierre Bertranet, chef du Moulin de la Gorce à La Roche-l'Abeille . Il tient son étoile depuis 1996, soit 27 années consécutives.