Guide Michelin. L'étoile ne quitte plus L'Éveil des Sens à Mayenne

Mayenne, France

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et ... 2019 ! Pour la huitième année consécutive Nicolas Nobis, chef-cuisinier de L'Éveil des Sens à Mayenne, conserve son étoile au guide Michelin. Le palmarès 2019 a été dévoilé ce lundi et fait le bonheur de ce professionnel mayennais ainsi que de son épouse Isabelle.

Après avoir ouvert l'établissement en avril 2010, le couple a décroché le précieux sésame en février 2011. Depuis, ils ne quittent plus leur étoile. "C'est un travail de tous les jours" concède Nicolas Nobis, interrogé sur les recettes de cette longévité. "On se remet tout le temps en questions, on essaie d'avancer avec les jeunes qui nous entourent. En 2011 on a commencé seuls avec ma femme. Par la suite il y a eu du changement car aujourd'hui nous sommes six. Nous restons une petite structure avec 20-25 couverts. Pour la clientèle on essaie d'évoluer en permanence" explique le chef-cuisinier.

Seul restaurant étoilé du département

L'Éveil des Sens est le seul établissement étoilé du département et c'est un regret pour Nicolas Nobis son chef. "L'attractivité d'être à plusieurs c'est important, c'est toujours un plus. La concurrence n'est pas toujours négative car cela fait parler du département, de la région. Et les gens quand ils voyagent, ils s'arrêtent à une étape puis une autre. Cela n'empêche pas d'avoir d'autres supers tables en Mayenne" termine t-il. Le restaurant du couple travaille à 80% avec des producteurs locaux et la cuisine est axée sur les légumes.