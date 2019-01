Guide Michelin : l'étoilé vendéen Anthony Lumet du restaurant "le Pousse-pied" n'est "pas stressé"

Les chefs retiennent leur souffle. Ce lundi après-midi 16h30 le Guide Michelin décerne ses étoiles. Le palmarès sera dévoilé par Audrey Pulvar depuis la salle Gaveau à Paris. A quelques heures du résultat nous partons à la rencontre de l'un des benjamins de l'édition 2018, le Vendéen Anthony Lumet. Nous lui avons rendu visite ce dimanche dans le sud du département à la Tranche-sur-mer dans son restaurant "le Pousse-Pied" (du nom du crustacé).

Il n'a pas la grosse tête Anthony Lumet. Sa première étoile au guide Michelin l'an passé il ne s'y attendait pas. Alors pour l'édition 2019, il ne s'inquiète pas trop :

Je ne suis pas stressé, j'y pense c'est normal, mais le but c'est de faire plaisir au client"

Celui qui fut à 27 ans l'un des benjamins des étoilés Michelin à bien sûr eu les honneurs de la presse mais ça n'a pas changé sa vie ni sa façon de cuisiner.

On travaille avec les poissons du marché et les légumes de saison.

Dans son restaurant de presque bord de mer (la plage est au bout de la rue derrière son établissement) il a embauché quatre personnes supplémentaires (deux l'hiver, deux en saison). Car depuis sa récompense au guide rouge il a gagné en reconnaissance et fréquentation, les clients réservent tôt. Le téléphone sonne, c'est pour une réservation dans plus de semaines :

Oui on sera ouvert pour la Saint-Valentin et on fera un menu spécial"