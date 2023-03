Guide Michelin : le chef Noël Bérard à Bonnieux en passe de conserver son étoile ?

Sans stress particulier, Noël Bérard aborde cette cérémonie du Guide Michelin 2023 avec beaucoup de sérénité. Le chef du restaurant La Bastide de Capelongue à Bonnieux a décroché l'année dernière sa première étoile. "On espère la garder. C'est un travail quotidien, de toute une équipe. Depuis un an, cette étoile a rajouté de la motivation et une impulsion supplémentaire pour conserver le niveau", raconte Noël Bérard.

ⓘ Publicité

À 32 ans, il reste fidèle à ses principes. Noël Bérard propose à la carte des produits locaux comme le bœuf du Luberon ou encore l'artichaut de Provence. "Chaque jour, on essaye de faire une cuisine qui nous ressemble et qui est en accord avec notre vision. C'est là dessus que le Guide Michelin nous suit. Ce n'est pas nous qui suivons les critères du Michelin", ajoute le chef étoilé. Très lucide, il conclut : "on ne va pas se voiler la face, pour la deuxième étoile c'est un peu tôt. Il y a encore pas mal de travail. Mais il faut être dans cette dynamique parce que c'est une valeur ajoutée pour le restaurant et une certaine crédibilité, une fierté et une motivation pour notre équipe".

Les 12 étoilés en Vaucluse

La Closerie, Ansouis

La Mirande, Avignon

Pollen, Avignon

La Vieille Fontaine, Avignon

La Bastide de Capelongue, Bonnieux

La Mère Germaine, Châteauneuf du Pape

La Petite Maison de Cucuron, Cucuron

L’Oustalet, Gigondas

Le Vivier, L’Isle-sur-la-Sorgue

La Table de Xaxier Mathieu, Joucas

Le Champ des Lunes, Lauris

Auberge La Fenière, Lourmarin