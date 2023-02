Guide Michelin : le chef rochelais Christopher Coutanceau perd sa 3e étoile

C'est un séisme dans le monde de la gastronomie et une onde de choc en Charente-Maritime. Le chef Christopher Coutanceau perd son troisième macaron, annonce ce lundi le Guide Michelin à l'AFP. Son établissement rochelais situé en bord de mer, plage de la Concurrence, est rétrogradé de trois à deux étoiles. Même sanction pour Guy Savoy, un des chefs les plus réputés au monde. Sa table perd aussi sa troisième étoile. Le guide Michelin doit annoncer son palmarès 2023 le 6 mars prochain à Strasbourg.

"Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l'année", a déclaré à l'AFP Gwendal Poullennec, le patron du guide. Aucun chef détenteur de trois étoiles, plus haute distinction dans le monde de la gastronomie, n'avait été rétrogradé lors des millésimes 2021 et 2022, contrairement aux années 2019 et 2020.

Christopher Coutanceau, 44 ans, avait obtenu sa troisième étoile en 2020. Le Rochelais a été plébiscité pour "sa cuisine magnifiant les produits de la mer et sa défense d'une pêche durable". Une consécration pour celui qui a repris l'établissement familial en 2007 avec son éternel complice Nicolas Brossard, directeur de salle et sommelier. Christopher Coutanceau a fait ses classes auprès des plus grands, Jean Bardet à Tours, Michel Guérard à Eugénie-les-Bains, Joël Rebuchon, Guy Martin et Pierre Hermé à Paris, Ferran Adria à Rosas, en Espagne.

Le restaurant a été ouvert en 1984 par son père, Richard. Deux ans plus tard, il décroche deux étoiles. Christopher a rejoint l'établissement en 2002. La maison Coutanceau, rebaptisée du nom du chef, s'est refait une beauté ces dernières années avec une décoration très maritime : "un plafond inspiré des fonds océaniques et des murs couleur sable." En 2018, Christopher Coutanceau a ouvert "La yole de Chris ", un bistrot de la mer mitoyen de l'établissement étoilé.

Contacté par France Bleu La Rochelle, Alice Coutanceau, qui gère la communication de son mari Christopher, dit "prendre acte de cette décision" sans plus de commentaires. Le Directeur international des Guides gastronomiques Michelin, Gwendal Poullennec, a rencontré le chef rochelais ce lundi pour lui annoncer la nouvelle, selon l'AFP.