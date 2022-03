Guide Michelin : "Le macaron ne me manque pas", Jean-Christophe Perrin, ex-étoilé en Alsace

Alors que le palmarès du guide Michelin doit-être dévoilé mardi, dans le Haut-Rhin, Jean-Christophe Perrin, ex chef étoilé, ne fait plus la course au macaron depuis 10 ans. C'est pour lui plus de liberté dans la conception de sa cuisine et moins de pression tous les jours.

Le palmarès 2022 du guide Michelin sera dévoilé aujourd'hui à Cognac. En Alsace l'an passé, il y a eu 33 restaurants étoilés, mais pas de trois étoiles.

Dans le Haut-Rhin, Jean-Christophe Perrin a été chef une étoile à 38 ans. C'était entre 2004 et 2011 au caveau Eguisheim. Depuis qu'il a ouvert son propre établissement en 2012 à Hattstatt, près de Colmar, il ne fait plus la course au macaron.

Plus de liberté et moins de pression pour garder l'étoile à tout prix

Un choix bien réfléchit. Cela lui permet plus de liberté dans la conception de sa cuisine, mais aussi moins de pression pour garder son étoile. " Cela me laisse une certaine quiétude pour l'occuper de mon jardin et m'occuper de mes clients. Ici, on fait du bouche à oreille, 80% de ma clientèle est locale. Je garde une cuisine avec des produits frais et de qualité, mais je fais des plats plus populaires. C'est agréable de partager sa cuisine avec le plus de monde possible," détaille le chef de l'Altévic.

A 56 ans maintenant, Jean-Christophe Perrin garde tout de même un excellent souvenir de sa première étoile au guide Michelin en 2004, à Eguisheim, "le plus beau jour de sa vie". Il n'a maintenant plus la pression de la garder à tout prix. Il n'a plus aussi cette épée de Damoclès au dessus de sa tête.

Même si il n'est plus étoilé, le guide rouge n'est jamais loin. Le Michelin a décerné au chef alsacien un Bib Gourmand, pour récompenser une cuisine de qualité et bon marché.

