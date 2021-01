Guide Michelin : pas une étoile de plus, pas une étoile de moins pour les restaurants du Limousin

Pas de nouvelle étoile Michelin pour les restaurants du Limousin. Le célèbre guide gastronomique a délivré ce lundi une cinquantaine de nouvelles 1ère étoile. Mais pas chez nous. Pas de 2e macaron non plus pour les trois restaurants déjà étoilés en Haute-Vienne et en Corrèze.