Guide Michelin : qui peut s'offrir un étoilé ?

Le guide Michelin présentait son "palmarès" 2017 ce jeudi. Une étoile pour un restaurant c'est la reconnaissance d'un travail immense pour un chef mais qui sont les clients de ces établissements prestigieux et souvent coûteux ? France Bleu Normandie a enquêté à Caen.

Le guide Michelin dévoilait son palmarès 2017 ce jeudi. A cette occasion, deux restaurants du Calvados ont gagné leur première étoile. Côté Seine-Maritime, on trouve le plus plus jeune chef de la promotion 2017 avec Rodolphe Pottier, 25 ans.

Un dîner dans un restaurant étoilé de Normandie vous coûtera en moyenne une cinquantaine d'euros par personne, alors forcément c'est un plaisir que Michelle s'offre pour les grandes occasions : Saint Valentin, anniversaires, départ en retraite, etc. "Je ne suis pas un cordon bleu et je suis très gourmande" confie-t-elle.

C'est bien plus compliqué pour les plus petites bourses et notamment les étudiants. Pour Marie, en deuxième année de sociologie, ce serait un cadeau de rêve mais quand un repas coûte plus de 20 euros "c'est un peu compliqué pour moi, je pourrais plus facilement aller dans un restaurant qui propose un tarif étudiant" dit-elle.

C'est fini de cuisiner pour une élite"

S'ils ne proposent pas de tarifs étudiants, certains étoilés essayent de baisser leurs prix un maximum. Le restaurant caennais À Contresens propose ainsi un menu à 26 euros le midi. Anthony Caillot en est le chef. Pour lui, le gastro réservé à une élite, "c'est fini".