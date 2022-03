Guide Michelin : qui va décrocher les étoiles en Loire-Atlantique ?

Du sang neuf et des cuisines diverses et durables: placée sous le signe des retrouvailles, l'édition 2022 du prestigieux guide Michelin, qui dévoile mardi son palmarès, veut refléter la vitalité de la gastronomie française. Autant attendue que redoutée par les chefs et les gourmets du monde entier, la sélection du fameux "guide rouge" sera dévoilée à 16H30 lors d'une cérémonie en région, à Cognac (Charente). Une première pour le guide qui avait l'habitude d'annoncer ses lauréats lors d'une cérémonie à Paris. "Je trouve ça vraiment bien, c'est un bel hommage pour nos terroirs" assure Mathieu Guibert, le chef du restaurant Le Anne de Bretagne à la Plaine sur Mer qui a été invité à la cérémonie. Il faut savoir que c'est le seul établissement de toute la Loire-Atlantique avec deux étoiles. Jusqu'à aujourd'hui. Le palmarès pourrait venir comme toujours bousculer les choses. "Je vais y aller bien sûr! Je ne raterais ça pour rien au monde. Après ces deux années difficiles, vous savez, entre chefs, on a aussi besoin de se retrouver tous ensemble", explique Mathieu Guibert. L'an dernier, la cérémonie avait été restreinte pour cause de Covid-19.

Faire de la fatalité une opportunité" - Mathieu Guibert

Des restaurants étoilés qui ont traversé la crise eux aussi avec de longues périodes de fermeture et des difficultés de recrutement. "Mais on ne va pas se plaindre. Nous avons eu les aides qui nous ont permis de rouvrir rapidement, et personnellement, j'ai fait de cette fatalité une opportunité" raconte le chef du Anne de Bretagne. C'est-à-dire ? "J'ai mis à profit ce temps de fermeture imposée pour réfléchir à mes plats, les travailler en profondeur, creuser les saveurs, les cuissons". Exemple ? son plat traditionnel de moules de Bouchot. Elevées juste aux pieds de son restaurant, "elles sont d'une saveur incroyable, et l'été dernier on a rajouté des pétales de tomates confites gorgées de soleil et une émulsion au safran, ça fond dans la bouche!". La clientèle quant à elle est au rendez-vous. Il y a même parfois embouteillage avec tous les anniversaires et les mariages qui ont été reportés ces 2 dernières années, sans parler des coffrets cadeaux qui n'ont pas été consommés. "Les clients ont envie aujourd'hui plus que jamais de s'offrir un vrai plaisir, à base de produits frais et locaux, et de profiter de l'instant. Résultat : on une activité plutôt soutenue, surtout sur les fins de semaines".

Repousser toujours ses limites, se remettre en question, atteindre l'excellence, il y a un peu de tout cela dans les récompenses du Guide Michelin. Mathieu Guibert va-t-il décrocher un troisième sacre? Rien n'est impossible pour ceux qui veulent tutoyer les étoiles.