Guide Michelin 2021 : Rodolphe Regnauld décroche sa première étoile à Pont-du-Château

Le guide Michelin a dévoilé ce lundi midi son palmarès en version confinée depuis la Tour Eiffel et sur YouTube. Parmi les chefs nouvellement étoilés, le patron castelpontin de l'Auberge du Pont. Ce macaron vient récompenser un établissement profondément rénové.

Premier macaron pour Rodolphe Regnauld et l'auberge du Pont à Pont-du-Château

2020 et la Covid 19. Une année noire pour les restaurateurs dans l'obligation de ne pas accueillir de clients. Mais le Guide Michelin a quand même tenu à décerner ses macarons. D'office, les chefs triplement étoilés ont concerné leurs rangs et puis il y a ceux qui rêvaient d'une première promotion dans le Guide Rouge. Parmi les petits nouveaux : le chef Rodolphe Regnauld à l'Auberge du Pont à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme).

Le plus Breton des chefs auvergnats a racheté l’établissement en 2005. Après avoir relooké une première fois la salle du restaurant en 2013, Rodolphe Regnauld a décidé de transformer aussi sa terrasse en 2019 grâce à l’architecte Pierre Mercier. Six mois de travaux pour une l’extension de 84m2 dans une ambiance très moderne, avec un mur central en brique rouge et des structures métalliques.

Rodoplhe Regnauld nouveau chef étoilé en Auvergne © Radio France - Philippe Viallon

Rénovation... et macaron

Autrefois relais de batellerie, l’Auberge du Pont peut désormais accueillir jusqu’à 80 personnes. L'ancien garage de 100m2 a laissé place à des vestiaires, une buanderie, une salle de stockage et une zone pour la plonge. C'est dans cet univers modernisé que le plus breton des chefs auvergnats peut désormais exprimer son talent. Un lourd investissement récompensé par une première étoile au Guide Michelin.

Comme tous les restaurants, l'Auberge du Pont ne peut toujours pas accueillir de clients à cause des mesures sanitaires, mais le chef a quand même tenu à faire de la vente à emporter. Après un petit break pour cause de congés annuels, celle-ci va reprendre ce mercredi 20 janvier. L'occasion aussi pour l'équipe de se retrouver pour fêter ce premier macaron en petit comité. En 2019, le Gault & Millau avait décerné le prix "Tradition d’aujourd’hui" à Rodolphe Regnauld.

Rodolphe Regnauld décroche sa première étoile à Pont-du-Château - © Rodolphe Regnauld / Auberge du Pont

Une étoile verte pour l'Ostal à Clermont-Ferrand

Parmi les établissements honorés ce lundi par le guide Michelin 2021, un restaurant clermontois reçoit une étoile verte, une distinction pour les chefs qui s'engagent pour une gastronomie plus respectueuse de l'environnement. C'est le restaurant l'Ostal avec à sa tête Emmanuel Hebrard qui entre dans cette catégorie dans le palmarès 2021 du célèbre guide rouge.

Les restaurants étoilés en 2021 en Auvergne

Une étoile

La Maison Decoret à Vichy (Allier)

L'Auberge de la Tour à Marcolès (Cantal)

Le Haut-Allier à Alleyras (Haute-Loire)

L'Apicius à Clermont-Ferrand

Jean-Claude Leclerc à Clermont-Ferrand

L'Ostal, à Clermont-Ferrand

Le Radio à Clermont - Chamalières

L'Atelier Yssoirien à Issoire (Puy-de-Dôme)

Origines au Broc, près d'Issoire (Puy-de-Dôme)

La Chapelle à Montluçon (Allier)

L'auberge du Pont à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

Deux étoiles

Serge Vieira à Chaudes-Aigues (Cantal)

Le Pré - Xavier Beaudiment à Clermont-Ferrand

Trois étoiles

Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)

