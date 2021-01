Guide Michelin 2021 : trois nouveaux étoilés en Savoie et Haute-Savoie

Le millésime 2021 du Guide Michelin dévoilé lundi récompense trois chefs en Savoie et Haute-Savoie, dont deux à Annecy, le restaurant Vincent Favre Felix et la Rotonde des Trésoms. Comme eux, le chef du Panoramic à Tignes décroche également une étoile. Une consécration.

"Décrocher une étoile, c’est un rêve d’enfant", concède le nouvel étoilé Vincent Favre-Félix. Le chef qui a ouvert son restaurant au cœur des jardins de la Cour de l’Abbaye à Annecy-le-Vieux le 15 juin 2019 ne boude pas son plaisir. "Avec la Covid-19, le contexte est particulier mais Michelin a bien fait de garder ses remises d’étoiles. Cela met du baume au cœur à toute la profession."

On a ouvert il y a un an et demi et déjà six mois de fermeture, on se réinvente et c’est un combat au quotidien avec mon équipe parce que l’emporter ce n’est pas notre profession. Cette étoile, on la savoure." - Vincent Favre-Félix