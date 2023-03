Guide Michelin : une première étoile pour le breton Jérome Jouadé, de la Table des Pères à Piré-Chancé

"C'est beaucoup beaucoup d'émotions, on reçoit des tas de messages de félicitations, on se sent soutenu et porté par la profession. Cette étoile est une nouvelle chance. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape pour continuer le travail engagé" estime le jeune chef désormais étoilé. Jérôme Jouadé est installé depuis huit ans, au coeur du domaine du Château des pères à Piré-Chancé au Sud de Rennes. "Un cadre incroyable pour toute l'équipe". Le chef, âgé de 39 ans y ramasse des herbes sauvages, et peut se fournir dans le potager.

Des herbes folles dans sa cuisine

Jérôme Jouadé, originaire de Bain-de-Bretagne a rencontré Julien Legendre il y a quelques années "à ce moment-là, je travaillais dans un restaurant de Chateaugiron, où Julien venait manger. Il m'a alors laissé la possibilité de venir cueillir des herbes sauvages dans le domaine du château, alors qu'il ne me connaissait pas du tout" se souvient le chef. En 2015, Julien Legendre propose à Jérôme Jouadé de s'installer au Château-des-pères, où il va peu à peu constituer son équipe, et développer sa personnalité culinaire.

Le domaine du Château-des-Pères, son "petit paradis"

"C'est ce cadre qui nous a permis d'en arriver là" estime le chef. "On peut accueillir tous nos collaborateurs dans ce cadre magnifique. c'est important parce que les métiers de la restauration sont difficiles et demandent beaucoup d'engagement". Avec ses collaborateurs, Jérome Jouadé est attaché à une cuisine qui permet chaque jour d'être créatif "ce que j'aime c'est d'avoir une approche nouvelle, de découvrir de nouveaux produits, de rencontrer de nouveaux producteurs." Son plat le plus abouti ? "le nouveau plat que l'on a sorti ce week-end ! Le cochon fermier de chez Régis, avec les herbes de chez Emmanuel Savin, agrémenté des herbes et algues de Jean-Marie Pedron. Avec des huîtres de la Ria d'Etel. On fait ainsi le tour de la Bretagne !"

La carte des étoilés en Bretagne

