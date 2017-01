Guide pratique : où jeter votre sapin en Béarn ?

Il est déjà l'heure de jeter nos sapins de Noël. À Pau des points de collecte sont mis en place, ailleurs c'est la déchetterie.

Regardez une dernière fois votre sapin de Noël tout rabougri .. et prenez votre courage à deux mains chers béarnais ! Janvier est arrivé, il est temps de se débarrasser de votre sapin qui a désormais une triste mine. Mais attention, on ne jette pas son conifère n'importe où, voici comment s'y prendre.

10 points de collecte au centre-ville de Pau

Si vous habitez au ou près du centre-ville de Pau vous êtes les plus chanceux. La ville met en place dix points de collecte les deux premiers week-end de janvier . Ces points d'apports volontaires seront mis en place les vendredi 6 et 13 janvier et seront retirés les 9 et 16 janvier à 16 heures. L'an dernier ce dispositif avait permis de collecter 268 sapins.

Voici les points de collecte à Pau : place de Verdun, parking Tissié, parking Récaborde (parking du Hédas), place Clémenceau, place du Foirail, place Albert 1er, place d'Espagne, rue Emile Garet, place de la République et rue Carrérot (angle Barbanègre).

Ailleurs c'est la déchetterie

Si vous habitez dans l'agglomération de Pau vous n'avez qu'une seule solution: jeter votre sapin dans une déchetterie. Même chose si vous êtes à Orthez, Oloron et Mourenx.