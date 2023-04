Guillaume, jeune homme trisomique de Dordogne, reçoit une médaille pour 20 ans de bénévolat dans son village

Dans la salle des fêtes d'Escoire, une soixantaine de bénévoles sur des grandes tables ont les mains dans les saladiers d'escargots tout chauds, le cure-dent à la main, ils les "décagouillent" comme dit Catherine, son fils Guillaume à côté d'elle : "On farcit les cagouilles pour la fête des cagouilles du mois de mai", dit-elle. "Les messieurs sont venus à 4 heures du matin les faire cuire, il y en a là qui les nettoient, d'autres qui les farcissent, et là Guillaume va les mettre dans des poches au congélateur".

Guillaume est trisomique, la semaine il travaille au centre d'aide par le travail de Trélissac, mais depuis ses 15 ans, il est l'un des plus fervents bénévoles du comité des fêtes : "Il a commencé à l'école de foot, et puis quand il n'a plus pu jouer à cause de son handicap, il est entré au comité des fêtes", raconte sa mère. Depuis ses 15 ans, il y investit bon nombre de ses weekends.

"A Escoire, tout le monde connaît Guillaume"

"Guigui, c'est la mascotte du village !", s'écrie Nicolas, en train de remuer les escargots qui cuisent dans de grosses marmites à l'arrière. Guillaume vient de recevoir la médaille du bénévolat, pour récompenser vingt ans d'implication dans la vie du village : "Il fait partie d'Escoire, c'est notre Guillaume, c'est Escoire".

La maman de guillaume essuie une larme en regardant la médaille sur le tee-shirt de son fils : "Je suis fière pour lui. Vu son handicap je trouve magnifique qu'il en arrive là. C'est vrai qu'il est bien accepté partout, ici à Escoire tout le monde connaît Guillaume et tout le monde l'adore, et ça c'est formidable". Le jeune homme sera là pour décongeler les cagouilles, pour la fête qui aura lieu les 19, 20, 21 mai, et aussi pour les moules frites, l'autre grande fête du village au mois de septembre.