Guillaume Meurice, soutien de l'association avignonnaise Rosmerta

Guillaume Meurice était présent ce lundi 18 juillet aux côtés de l’association Rosmerta pour une visite du centre social et culturel. L’humoriste a fait don du cachet de quatre représentations de son spectacle qu’il joue au festival d’Avignon, un total de 500 euros qui revient à ce lieu d’accueil.

Camille, bénévole à Rosmerta, fait visiter la cour de l'association à Julie Duquenoÿ et Guillaume Meurice

Présent pour son 6ème festival d’Avignon avec “Meurice 2027”, l’artiste et chroniqueur en a profité pour faire un détour par les locaux de l’association Rosmerta, centre d’accueil de mineurs isolés et de familles en exil. Cette dernière occupe actuellement une école catholique désaffectée au 7 de la rue Louis Pasteur à Avignon, qui permet ainsi de reloger des personnes en situation précaire, notamment des enfants étrangers non accompagnés. Actif depuis décembre 2018 dans la Cité des Papes, le centre autogéré Rosmerta héberge aujourd’hui 52 personnes dont 5 familles pour 130 bénévoles actifs sur le site.

Guillaume Meurice a pu découvrir les cuisines, les cours, la salle de loisir ainsi que la salle de classe mis à disposition par Rosmerta. © Radio France - Diego CAPARROS

Camille, bénévole pour Rosmerta, explique que le centre social cherche quotidiennement des soutiens visibles. Par l’entremise d’un bénévole qui travaille dans le théâtre où joue chaque soir Guillaume Meurice à Avignon, le Rouge Gorge, le lien s’est fait. Camille détaille : “Lui et Julie, sa camarade sur scène, ont été intéressé par ce qui se passait et nous ont demandé de venir voir concrètement sur place.” Par la même occasion, Guillaume Meurice a proposé de reverser le cachet de quatre de ses représentations à Rosmerta, un montant total de 500 euros qui réjouit les bénévoles.

Au total, ce sont 200 personnes depuis décembre 2018 qui ont eu accès à cette infrastructure en plus des divers services qui y sont proposés. (aides scolaires, professionnelles et administratives) © Radio France - Diego CAPARROS

L’humoriste qui avait, par le passé, collaboré avec l’association SOS Méditerranée, pense pouvoir établir une relation sur le long terme avec le lieu d’accueil avignonnais. "Maintenant que je connais Rosmerta, je les suivrai. Souvent ce qui est le mieux à faire, c’est d’aider des associations qui sont déjà en place, plutôt que de refonder quelque chose.” Pour lui, ce genre d’actions occupe une place centrale dans les services d'aides proposés en France. Il avance :

S'il y a une grève des bénévoles en France, le pays explose en 15 jours. Beaucoup d’associations se substituent aux pouvoirs publics.

Cet apport vient appuyer, pour l'association, la partie des dons qui sont faits en nature. Parmi la liste, les dons en argent permettent le paiement de l’eau et de l'électricité du lieu, des fournitures scolaires ou des frais de transports pour les jeunes pris en charge par l’association qui sont scolarisés loin d’Avignon. Camille ajoute : “Ou encore des produits d'hygiène, car il y a moins de dons pour ce genre de matériel qui est pourtant tout aussi important que le reste.“

Rosmerta, lieu d’accueil de mineurs isolés et familles en exil, centre social et culturel autogéré au 7 rue Pasteur à Avignon.

Guillaume Meurice sera en spectacle jusqu’au 30 juillet à 17h55 au Rouge Gorge avec “Meurice 2027”.