Guillaume Musso, star du salon du livre du Mans

C'est l'événement de ce week-end des 9 et 10 octobre au Mans : le salon du livre.

Beaucoup de monde dès ce samedi à l'ouverture.

Et la vedette du salon, c'était Guillaume Musso. Une véritable rock star quand on sait que certains lecteurs ont patienté pendant plus de quatre heures pour avoir une dédicace de l'un des auteurs les plus vendus en France.

Une conférence et une séance de dédicaces

Durant son samedi après-midi au salon du livre du Mans, Guillaume Musso a fait une conférence d'environ une heure au théâtre des Quinconces sur son travail. Et puis il a ensuite enchainé une séance de dédicaces. Une file de près de quatre cents personnes l'attendait. Il a commencé à signer à 16h00 et certains de ses lecteurs étaient présents depuis midi !

L'auteur à succès n'a pas besoin des salons pour vendre mais il trouve toujours une richesse dans les échanges avec ses lecteurs.

Je passe dix mois de l'année enfermé et les deux mois durant lesquels je rencontre les lecteurs sont très enrichissants. Beaucoup de personnes me parlent des mes personnages

.

Une file d'attente de plus de 300 personnes pour avoir la dédicace de Guillaume Musso au salon du livre du Mans © Radio France - Christelle Caillot

C'est un peu ma rock star

Les organisateurs du salon du livre du Mans ont aménagé un espace privé pour la séance de dédicaces de Guillaume Musso. Il avait un petit chapiteau derrière le théâtre des Quinconces. Des barrières ont également du être installées pour mettre en place la file d'attente des lecteurs. Des lecteurs qui pouvaient également acheter tous les livres de l'auteur durant leur attente.

Florian a été le premier à faire dédicacer le dernier livre de Guillaume Mussso, "L'inconnue de la Seine". Ça fait une quinzaine d'années qu'il lit ces livres et c'était un vrai plaisir de rencontrer enfin son auteur préféré. Vanessa, fait aussi partie des lectrices fidèles de Guillaume Musso. "Je suis toute émue d'avoir pu le rencontrer; ça fait des années que je lis ses livres avec passion. Certaines personnes vont faire la queue pendant des heures pour voir un concert, et bien moi, Guillaume Musso, c'est un peu ma rock star ! "

Guillaume Musso, à son arrivée pour la séance de dédicaces au salon du livre du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Une séance de dédicaces bien organisée et chronométrée. L'auteur a succès est repartit du Mans en fin de journée. Et pour l'anecdote, il avait pris cinq stylos différents pour assurer les signatures.