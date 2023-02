Guillon : Lucie et son petit frère Maxime, au départ du 4L Trophy

"Ça, c'est la pelle pliante pour dessabler." Maxime, 22 ans, et Lucie, 25 ans, font ensemble l'inventaire avant le grand départ, sous le regard amusé de leur père, Jean-Philippe, qui énumère les pièces en les notant dans un petit calpin. "On met tout ce qui peut les dépanner en cours de route facilement." Des plaquettes de frein, une pompe à essence, mais aussi des plaques pour désembourber la voiture du sable. "Il n'y a pas trop de chevaux pour se sortir des dunes", se marre Maxime.

Une famille mordue d'autos et de rallye

La course automobile, ils sont tombés dedans dans la marmite quand ils étaient petits. "On est dans le garage de mon Grand-Père, mon père est routier, mon frère est aussi routier et ma mère travaille dans un garage, donc les voitures, on est baignés dedans (rires)", détaille Lucie. "Mon père nous a donné sa passion des vieilles voitures, et puis c'est aussi un peu le but de partager une aventure automobile avec le petit frère qui fait déjà du rallye, tout comme mon père."

Lucie prend ses marques sur la carte du Maroc, en attendant le roadbook que lui donnera l'organisation. © Radio France - Julien Froment

"Je suis très fier d'eux, on les accompagnés pour les aider à réaliser un projet assez sympa", ajoute le paternel. "Je ne suis pas inquiet, pour la mécanique, c'est Maxime qui a acheté et monté la voiture seul, il l'a connait par coeur, et puis Lucie, elle baigne dedans depuis qu'elle est petite. Moi, je travaille toujours avec des cartes pour faire les itinéraires, les cartes ils savent faire."

L'accomplissement d'un an de travail

Pour participer au 4L Trophy , un rallye réservé au 18-28 ans, où des actions humanitaires - des fournitures scolaires sont donnés aux enfants marocains - et écologiques - les participants nettoient le désert - sont mises en place. "On a récupérer des cahiers, des stylos avec nos sponsors pour les donner aux infos, il y a énormément d'associations comme la Croix-Rouge, on joint vraiment l'utile à l'agréable, c'est chouette."

Maxime et Lucie ont parcouru la France pour trouver leur voiture. Acheté à Lille, d'autres pièces à Châteauroux, il fallu près d'un an pour trouver des sponsors, préparer le bolide jaune, pour un coût élevé: "Après 15 000 euros, j'ai arrêté de compter", glisse Maxime. "Mais c'est un rêve de gosse de participer à ce genre d'événement, c'est quelque chose qui restera graver à vie. Pour le moment je suis zen, c'est de la mécanique assez facile à réparer, et le but de cette préparation, c'est de n'avoir rien à réparer pendant le rallye. Le but maintenant, c'est de profiter pendant 3 semaines."

Lucie, elle, a du mal à réaliser: "Je pense ça sera le cas quand je serai dans la voiture, qu'on aura tout chargé et qu'on aura dit au revoir à papa et maman (sourires). Il y a toujours un peu de stress, est-ce qu'on va aller au bout? mais c'est plus de l'excitation que du stress quand même."

Reste à savoir si le frère et la soeur arriveront à se supporter trois semaines et 8000km durant? "On n'aura pas le choix", rigole Lucie. "On part ensemble, mais je ne sais pas si je reviendrai avec", conclut Maxime dans un large sourire.

