À Guingamp, les supporters vont pouvoir devenir actionnaires !

Comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, l'En avant de Guingamp va désormais avoir des supporters actionnaires ! Le club lance une grande opération, baptisée kalon. Dans les deux mois qui viennent, toute personne qui le souhaite va pouvoir acheter une part du club.

C'est une première en France ! Le club de football de Guingamp propose à ses supporters de devenir... actionnaires ! Le nom du projet : kalon, le coeur en breton. Le principe est simple : vous payez 40 euros pour devenir membre fondateur de kalon. Et l'association utilise cet argent pour acheter des parts du club à l'En avant de Guingamp.

Pour le président du club, Bertrand Desplats, c'était une évidence pour Guingamp : "On a déjà des particularités à l'En avant, c'est d'avoir un petit village de 7 000 habitants, un stade plus grand, souvent plein, avec 16-18 000 personnes alors tous les permis sont ouverts et tous les rêves sont accessibles. On est un club de cœur. L'association va devenir actionnaire du club mais elle va aussi être amenée à gérer l'ensemble des actions caritatives auprès des associations. Donc ce qu'on veut à travers tout ça, c'est permettre aux supporters de devenir actionnaires du club, mais aussi donner un grand élan de générosité supplémentaire à notre club".

Kombouaré aussi veut être kalon

Antoine Kombouaré, le coach guingampais adhère à l'initiative : "on est porté par ce projet. De se dire que vous êtes en Australie, aux États-Unis ou au Canada et que vous êtes kalon... je pense qu'il va y avoir un engouement terrible. Moi j'ai envie d'être kalon aussi !"

Marc, un Nantais venu passer ses vacances à Nantes, apprécie tout particulièrement le nom du projet. "C'est super. Je vais me renseigner pour être parmi les premiers". "C'est une très bonne idée pour faire participer les supporters à ce club populaire. Ça correspond tout à fait à l'image du club", lance de son côté David. Mais certains supporters sont plus sceptiques. C'est le cas de Cédric : "L'inconvénient c'est qu'on n'a pas de dividendes, donc je ne sais pas si on va vraiment devenir actionnaires. C'est vrai qu'on est amoureux de notre club mais bon... investir une petite somme, ça reste raisonnable mais j'hésite à sauter le pas".

En tout cas, il y en aura pour tous les volontaires. Le nombre de kalon n'est pas limité. Seule contrainte : adhérer à partir de ce samedi et avant le 29 avril via le site kalon.bzh.