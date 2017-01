Guingamp / Rennes (21e journée de ligue 1): le stade Rennais veut redécoller à Roudourou

Le stade Rennais se déplace ce soir à Guingamp à l'occasion de la 21e journée de ligue 1. Les Rouge et Noir espèrent profiter de ce derby à Roudourou pour reprendre leur marche en avant en championnat.

Le stade Rennais n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches de ligue 1: Un nul (à Lille), et trois défaites (Lyon, Bastia et le Paris SG) pour les hommes de Christian Gourcuff. C'est la plus longue série sans victoire cette saison en L1 pour les Rouge et Noir, qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 4 décembre et la réception de Saint-Etienne (2/0). "Il y a quand même eu des contenus de match intéressants", note le milieu offensif Yoann Gourcuff, "après pour valider tout ça, il faut engranger des points, et là, on est en déficit. Mais on n'a pas fait des matches catastrophiques non plus".

Le stade Rennais a même été plutôt bon à Lyon malgré la défaite (1/0). Et à Lille, juste avant la trêve de Noël, le Portugais Eder les a privés des trois points de la victoire dans les toutes dernières minutes du match (égalisation à la 89e). "Notre problème, c'est qu'on manque d'accélération au niveau offensif", précise Christian Gourcuff, "c'est depuis le début de saison que ça se passe comme ça. C'est une préoccupation, mais c'est lié à des aspects individuels et collectifs. On a des joueurs capables de faire plus dans ce domaine là".

Adama Diakhaby, buteur à l'aller, avait animé le clapping d'après-match avec les supporters du Roazhon Park © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Privé de Giovanni Sio parti disputer la coupe d'Afrique des Nations avec la Cote d'Ivoire, orphelin de Paul-Georges Ntep transféré à Wolfsburg, les Rennais compteront sur les fulgurances du Polonais Kamil Grosicki, sur les jambes retrouvées d'Adama Diakhaby, buteur à l'aller, et sur la fraîcheur de leur nouvelle recrue Aldo Kalulu pour mettre à mal une défense Guingampaise assez perméable ces derniers temps (3 buts encaissés en coupe de la ligue à Bordeaux et 3 buts encore encaissés la semaine dernière à Lorient lors de la 20e journée de ligue 1). "Ce sera un match assez chaud", conclut Yoann Gourcuff, "ce sera difficile, Guingamp est presque plus favori que nous. Il faudra être bien éveillés, bien concentrés dans notre projet de jeu, car on a besoin de points, et très vite". Pour redécoller et éviter de s'enfoncer dans le ventre mou de la ligue 1.

Yoann Gourcuff livre ses impressions avant ce derby Guingamp / Rennes

Le 11 Rennais attendu: Costil - Danzé (c), Mexer, Gnagnon, Baal - Grosicki, Prcic, Fernandes, Diakhaby - Gourcuff, Kalulu. A vivre en direct sur France bleu Armorique dès 19h30, coup d'envoi à 20h00.