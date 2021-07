Guipel. Un après-midi avec un cheval pour redonner le sourire à des résident d'Ehpad

Les oiseaux chantent, le soleil brille sur le terrain de cette exploitation guipelloise. La star du jour vient de faire son entrée: Flora, un double poney de 26 ans à la robe marron. Pour le plus grand bonheur de deux résidents de l'Ehpad de la Vallée Verte dont Gilbert Cazanobe, 89 ans. L'octogénaire est un habituée des chevaux. Pour l'occasion, il a même apporté une photo de son adolescence, passée en Algérie. On le voit perché sur un cheval, un béret vissé sur la tête. "Il s'appelait Gabarit, il a une robe grise. C'était un cheval arabe-anglais", se souvient-il, la photo froissée entre les doigts.

C'est un jour que Gilbert attendait depuis longtemps. Et cela permet aussi de sortir des quatre murs de l'Ehpad. Geneviève, sa fille, est même venue de Paris pour partager ce moment avec lui. "Il nous racontait que c'était son mode de transport, que le cheval connaissait par cœur le chemin, et qu'il le ramenait à la maison après les fiestas. Dès qu'il avait l'opportunité de fréquenter un canasson, il le fréquentait", sourit Geneviève.

Un paysage champêtre, qui change des quatre murs de l'Ehpad pour Gilbert, 89 ans et sa fille Geneviève. - Océane Théard

"Injecter du plaisir et de la vie"

Créer un moment convivial, une rencontre autour des chevaux, c'était justement l'objectif de Marie-Clothilde Le Ho-Azema, coordinatrice de l'Ehpad. C'est elle qui a convaincu un exploitant du coin de prêter un de ses chevaux pour organiser cette rencontre. Et tout cela, pour remonter le moral de ses résidents. "Ces personnes vivent depuis quelques mois des moments de tristesse, de solitude, de rupture avec la famille, de rupture avec l'extérieur. (...) Alors là, c'est un moyen de dynamiser leur quotidien, c'est une véritable injection de plaisir et de vie", se réjouit Marie Clothilde.

Et ce ne sera sûrement pas la dernière fois que les résidents auront l'occasion de caresser le museau d'un cheval. Marie-Clothilde veut organiser des rencontres une fois par mois, et même faire venir les chevaux à l'Ehpad de Guipel dès que possible, pour ravir les résidents qui ont du mal à se déplacer.