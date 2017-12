Gujan-Mestras, France

C'est la disparition prochaine de l'une des plus belles tables du Bassin d'Arcachon et de la Gironde. L'hôtel-restaurant La Guérinière à Gujan-Mestras vient d'être vendu. Longtemps étoilée au Michelin (pendant 12 ans jusqu'en 2015), La Guérinière va être rasée et transformée en résidence. Patrick Malvaës, le patron, a vendu son affaire au groupe Crédit Agricole Immobilier qui va construire à la place 107 logements.

C'est donc bientôt la fin d'une institution à Gujan-Mestras. Avis aux gastronomes : La Guérinière devrait définitivement fermer à la fin du mois de Février.

Après 42 ans d'exploitation, Patrick Malvaës, 65 ans, a décidé de lever le pied, non sans mal : "La Guérinière, c'est ma maison. J'ai vu passer ici deux millions de clients et j'ai autour de moi 21 employés qui font maintenant partie de la famille."

Bien sûr, j'ai bien réfléchi avant de vendre. Mais qui sait ? J'ai conservé le fond de commerce La Guérinière. Je pourrais très bien remonter un restaurant ailleurs.

- Patrick Malvaës

Patrick Malvaës Copier

Les clients se pressent pour goûter une dernière fois les plats concoctés par Christophe Girardot. Pour le réveillon du nouvel An, le restaurant est complet. Au menu : consommé glacé d'oignon brûlé, pithiviers de foie gras de canard au poivre du Népal, langouste sur risotto à la truffe, porcelet laqué des Pyrénées, chaource au caviar et soufflet au litchee ...