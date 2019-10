Gujan-Mestras : le chantier naval Couach signe un contrat historique avec la SNSM

Couach et la SNSM ont signé ce jeudi à Paris un contrat portant sur la construction de 70 bateaux en 10 ans pour un montant évalué à 50 millions d'euros. La première embarcation de sauvetage sera livrée en 2021.

Walter Ceglia, PDG de Couach et Xavier de la Gorce, président de la SNSM

Gujan-Mestras, France

Les deux partenaires ont signé leur contrat dans les salons du yacht club de France à Paris. Côte-à-côte pour cette signature : Walter Céglia, PDG de Couach et Xavier de la Gorce, président des sauveteurs en mer. Le contrat était dans les tuyaux depuis l'été dernier. Cette fois-ci il est officiel.

Ce contrat démontre la capacité d'innovation et de production de notre chantier naval. C'est une grande fierté de travailler pour les sauveteurs en mer

- Walter Ceglia, PDG de Couach

Les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines pour une première livraison en 2021. Ce sera un canot tout temps, dédié à la haute-mer, qui sera livré à la station de Guérande en Loire-Atlantique. Suivront ensuite 35 premiers bateaux d'ici 2025.

Un contrat exclusif

Couach et ses sous-traitants Z-Nautic et AKA (pour les embarcations semi-rigides) seront seuls aux commandes pour renouveler la flotte de la SNSM. Ce contrat, d'environ 50 millions d'euros sur 10 ans, fait pâlir d'envie les chantiers navals breton, qui ont été écartés de l'appel d'offre l'été dernier. A contrario c'est une bouffée d'air frais pour Couach et ses 200 salariés qui ont traversé pas mal de déboires financiers.

Le chantier naval de Gujan-Mestras a désormais le vent dans le dos. D'ici 18 mois l'entreprise prévoit d'embaucher 130 personnes.

