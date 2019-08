Gujan-Mestras : le premier distributeur d'huîtres du Bassin d'Arcachon

Gujan-Mestras, France

On connaissait déjà le concept à Marennes-Oléron, mais ici, sur le Bassin d'Arcachon, c'est une première. Olivier Laban, ostréiculteur de Gujan-Mestras, a installé sur le port de Larros une armoire réfrigérée avec casiers et système de paiement par carte bancaire.

On choisit le nombre de douzaines que l'on veut et la taille du coquillage. Il suffit de sélectionner le bon casier, de régler sa commande et la porte s'ouvre. Le distributeur fonctionne 24h/24, 7 jours/7. Il fonctionne depuis mercredi dernier (14 août) et c'est déjà un succès.

J'avais déjà repéré ce système pour des fruits et légumes et je me suis dit que c'était génial à la fois pour le producteur et pour les consommateurs

- Olivier Laban

L'ostréiculteur promet des huîtres d'une fraîcheur irréprochable : "les bourriches sont stockées à un température de 2 degrés et elles restent moins de 48 heures dans le distributeur."

Voilà donc des huîtres disponibles à toute heure de la journée, même quand le producteur est à la marée sur ses parcs. Il fallait y penser. Olivier Laban est le premier ostréiculteur du Bassin d'Arcachon à s'être équipé. De quoi, sans doute donner, des idées à ses concurrents.