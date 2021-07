Gujan-Mestras : mise en place du pass sanitaire à Aqualand

Depuis ce mercredi matin le pass sanitaire (vaccination ou test négatif) est obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, pour les visiteurs âgés de plus de 18 ans. Cela concerne les musées, les cinémas, les bibliothèques, les salles de sport ou encore les piscines.

Illustration à Aqualand, le parc aquatique de Gujan-Mestras, où le personnel a été renforcé pour contrôler ces fameux pass sanitaires à l'entrée.

On a beaucoup communiqué sur notre site internet. On a aussi installé des panneaux à l'entrée du parking. Il a fallu aussi recruter des agents de sécurité supplémentaires.

- Sylvain Petijean, directeur d'Aqualand

Ce mercredi matin quelques visiteurs ont du faire demi-tour. Sur le parking certains se renseignaient sur la possibilité de faire un test PCR afin de revenir un peu plus tard mais la grande majorité des clients d'Aqualand avaient bien leur précieux sésame.