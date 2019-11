Gujan-Mestras : reconstruction du Petit Mousse, le bateau emblématique du Jardin public de Bordeaux

Après avoir navigué pendant plus d'un siècle le Petit Mousse avait disparu de son plan d'eau du Jardin public de Bordeaux en 2005. Trop abîmé pour être rénové il est actuellement en reconstruction dans le chantier naval Dubourdieu de Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras, France

Le Petit Mousse, emblématique bateau promenade du Jardin public de Bordeaux, est actuellement en reconstruction dans un chantier naval de Gujan-Mestras. En 2005 le navire, très abîmé par le temps, avait du quitter son petit océan bordelais où il voguait depuis 1893.

Une association s'était créée pour le sauver de la casse. Mais le Petit Mousse était en trop mauvais état pour être rénové. Des mécènes bordelais ont alors décidé de mettre la main à la poche pour le reconstruire à l'identique. Les travaux ont démarré au chantier naval Dubourdieu de Gujan-Mestras.

La coque est désormais terminée. Emmanuel Martin, patron du chantier l'effleure du bout des doigts. Le Petit Mousse c'est une silhouette unique, un bateau hybride à la croisée de plusieurs modèles.

On dirait un gros jouet, un mélange de drakkar, de gondole et de pinasse

- Emmanuel Martin, chantier Dubourdieu

Le petit mousse a transporté plus de cinq millions de passagers, il a parcouru l'équivalent de trois tour du monde, sur un plan d'eau d'à peine 500 mètres de long. Ce navire exceptionnelle valait bien une reconstruction méthodique avec tout de même quelques améliorations techniques sous la coque. "En terme de réglementation, pour obtenir le permis de navigation on est obligé de modifier la forme de la coque. Pour le reste, ce qu'on verra, le look du bateau, sera complètement identique" explique Emmanuel Martin.

Le Petit Mousse retrouvera son océan bordelais dès le printemps prochain en présence des 22 mécènes qui ont financé cette reconstruction. 22 mécènes pour les 22 sièges de l'embarcation.