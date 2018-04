Dijon, France

Dans la famille Carbillet, vous avez le père, Guy chocolatier à la retraite qui continue de donner un coup de main. Vous avez ensuite le fils, Alexandre qui a repris l'affaire familiale. La chocolaterie Carbillet c'est donc une histoire de famille qui a commencé en 1973 lorsque Guy ouvre sa première boutique à Dijon, rue de la Préfecture. En quelques années, la Maison Carbillet devient un lieu incontournable des amateurs de sucreries.

De l'apprentissage à la rue des Forges

Pour en arriver là, Guy Carbillet passe par la voie de l'apprentissage, voie encore royale dans les années 60 en France. A 14 ans, Guy quitte l'école avec son certificat d'études en poche. Il s'inscrit en CAP chocolatier, pâtissier, confiseur et glacier. Trois ans plus tard, il part se former dans plusieurs maisons en Haute-Marne, Moselle et Meurthe et Moselle. Après un passage à Paris, un ami lui fait goûter les meilleurs chocolats. C'est la révélation : Guy Carbillet sera chocolatier.

Il part en Suisse à Bâle dans l'une des plus prestigieuse école de chocolatier. De retour à Dijon, il ouvre sa boutique rue de la Préfecture, un magasin qu'il quitte en 2007 pour la rue des Forges en plein cœur du centre-ville. L'an dernier juste avant Pâques, la maison Carbillet ouvre un deuxième magasin à Ahuy. Au total les deux boutiques emploient une douzaine de salariés. Ce week-end, Guy et Alexandre Carbillet seront sur le pont pour perdurer la tradition de Pâques : offrir des œufs en chocolats.

