Guy de Kerimel, le nouvel archevêque de Toulouse, installé ce dimanche

Un nouvel archevêque pour Toulouse : Il s'appelle Guy de Kerimel, il a 68 ans et arrive de Grenoble où il a été évêque pendant 17 ans.

Guy de Kerimel remplace Mgr Le Gall, parti à la retraite. Il sera installé dimanche après-midi au cours d’une messe en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Il s'est fixé quelques objectifs : aider l'Eglise à s'adapter l'époque actuelle ou travailler avec les jeunes, qui sont nombreux à Toulouse, et qui constituent selon lui un levier.

Un poste auquel il ne s'attendait pas

Mgr de Kerimel a appris sa nomination l'été dernier quand il officiait encore du côté de Grenoble. Une nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas : "Le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du pape en France et qui a un rôle majeur dans les nominations d'évêques, venait présider une cérémonie le 15 août au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Salette, à 1800 mètres d'altitude dans les Alpes. Ne pouvant pas être là ce jour-là, je me suis dit qu'il serait correct que j'aille le saluer la veille. J'y suis donc allé. Et quand je suis redescendu du sanctuaire... je me suis dit que je n'aurais pas dû y monter (rires) ! C'est en effet à ce moment-là qu'il m'a parlé de Toulouse. Je venais d'avoir 68 ans. J'étais tiraillé entre une fin de carrière tranquille et le défi qu'on me proposait. Mais _Toulouse est tout de même un très beau défi_. Et puis, il y a aussi le fait de descendre plus au sud. Malgré mes origines bretonnes, je suis né au Maroc : je suis donc attiré par ces latitudes !"

Des attaches en Occitanie

Si Mgr de Kerimel n’a jamais vécu en Occitanie, il a quelques attaches en Occitanie : "J’ai deux frères, l'un dans l'Aude et l'autre en Ariège : ils étaient dans l’agriculture. Ils s’y sont installés parce qu'ils avaient fait des études dans la région. Puis ils ont trouvé une épouse ici et ils y sont restés dans la région. J’ai donc pas mal de neveux et nièces, dont quelques-uns à Toulouse. Et figurez-vous que la mère (ou la grand-mère) de ma grand-mère maternelle avait gagné un prix aux Jeux floraux de Toulouse. Mais c’était il y a très longtemps, au 19ème siècle."

Une ville qu’il découvre peu à peu : _"_Toulouse est une très belle ville. Un de mes frères s’est marié ici, j'avais donc quelques souvenirs de cette ville qui m'avait beaucoup séduit, déjà à l'époque. J’ai eu le temps de parcourir le centre-ville au mois de décembre, quand je suis venu : Saint-Sernin est une splendeur. Saint-Bertrand-de-Comminges aussi, paraît-il : j'ai hâte de découvrir ce lieu. Il y a aussi une vraie richesse culturelle dans la région et un réel dynamisme sur le plan économique, avec Airbus et beaucoup d’autres entreprises. Tout cela est extrêmement intéressant."

« Adapter l’Eglise à l’époque dans laquelle nous vivons »

Guy de Kerimel a fait part de ses projets et des pistes de travail qu'il veut mettre en place pour son arrivée à Toulouse : _"Je souhaite d’abord rencontrer les gens. Et avec eux, écouter ensemble ce que Dieu nous demande pour cette région. Il y a de nombreux défis à relever : il faut notamment continuer à adapter l'Église à l’époque dans laquelle nous vivons. Je compte sur les jeunes pour y arriver. Ils sont nombreux ici, il y a beaucoup d'étudiants : ça peut être un levier. Comment être chrétien dans ce monde sécularisé ? Certainement pas en se repliant sur nous mêmes : il faut être présent autrement en collaborant à la construction de la cité. Je pense qu’il faut faire bouger les lignes._"

De la marche et de la lecture sur son temps libre

Le nouvel archevêque s’est aussi ouvert sur ses passe-temps : "J’aime beaucoup la marche, pour aller respirer dans la nature. J’aime aussi la lecture, les romans bien écrits et qui font voyager comme ceux de Sylvain Tesson. J’apprécie aussi les livres d’Histoire et les biographies. Je m’intéresse également à ce qui a trait à la Bretagne, de par mes origines. Sinon, _je gourmand de nature_, j'apprécie les bonnes choses : je pense que je vais être servi dans la région !"

Guy de Kerimel s’est dit un peu nerveux, a quelques heures de son installation : "J'ai forcément un peu le trac. Je connais pourtant la liturgie, mais quand j'étais jeune, j’étais extrêmement timide… et _il me reste toujours un fond de timidité_. Mais à faire avec et ne pas me laisser arrêter par mes limites. J’espère que ce sera une belle cérémonie."

La cérémonie d'installation de Mgr Guy de Kerimel aura lieu dimanche 30 janvier à14h30 à la cathédrale St-Etienne. Les portes ouvriront dès 13h30.