Guy Drut inaugure ce samedi un stade à son nom à Oignies

Oignies, France

"Je suis très fier, très ému", reconnaît très facilement Guy Drut. Des gymnases, des stades, et mêmes des rues portent déjà son nom, mais là, il le reconnaît, "ça n'a rien à voir". L'ancien athlète français va venir ce samedi inaugurer à 15h le stade municipal de la ville, stade qui portera désormais son nom. Il a commencé à aller dans ce stade avec son père, gamin, pour regarder le foot; lui-même a joué au foot et a ensuite commencé l'athlétisme. Il portait d'ailleurs encore les couleurs du club d'athlétisme de Oignies lorsqu'il a décroché sa première médaille olympique, en argent, à Munich en 1972.

« Je suis très fier d'être ch'ti »

Sa carrière décolle, avec bien sûr sa médaille olympique -en or cette fois- à Montréal en 1976 sur le 110 mètres haies, mais Guy Drut n'a jamais oublié sa ville natale: « Dans ma tête, c'est un point de repère important, c'est les Houillères, le Coron du Moulin, c'est le Nord quoi! Je suis très très fier d'être ch'ti, je le revendique régulièrement. Je pense avoir hérité de toutes les valeurs qui font la grandeur de cette région. »

Guy Drut est resté fidèle à sa ville natale et il se dit très ému à l'idée de venir inaugurer un stade à son nom. « J'ai essayé plusieurs fois d'écrire un discours, mais pour ne rien vous cacher, c'est certainement le discours le plus dur que j'ai eu à écrire de ma vie, et je pense que finalement, je n'en ferai pas! Je vais laisser parler le cœur en espérant que l'eau du cœur ne vienne pas mouiller les yeux! »

Inauguration du stade en présence de Guy Drut le samedi 7 septembre à 15h, et puis 16h, début du meeting international d'athlétisme en présence d'une centaine d'athlètes.