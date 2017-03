Guy Muffat : "l'hommage pour Camille, il aurait dû avoir lieu à Nice"

Camille Muffat est morte il y a 2 ans. Son père Guy Muffat revient sur ce drame. Il nous dit comment il parvient à vivre sans sa fille et nous parle de l’enquête.

Guy Muffat est le père de Camille Muffat, cette championne olympique niçoise disparue beaucoup trop tôt, le 9 mars 2015, dans un accident d'hélicoptère. 10 personnes sont décédées dans cet accident qui s'est déroulé lors du tournage de l'émission "Dropped". Guy Muffat était l'invité ce France Bleu Azur ce jeudi, à 7h50.

Pourquoi le jubilé s'est déroulé en région parisienne ?

Guy Muffat aurait préféré que l'on organise une soirée hommage à Nice et pas en région parisienne : "Ce jubilé il aurai du se faire à Nice, ça n'a pas pu être le cas, on ne nous a pas sollicité c'est comme ça mais on ne pourra jamais déménager de Nice. C'est la ville de Camille. On a eu des témoignages de partout à Nice et c'est vrai que Camille vivait quelque chose de sincère avec cette ville."

L’enquête

Guy Muffat préfère pour le moment ne rien savoir de l’enquête : "Je sais qu'il y a eu des rapports je n'ai rien lu. Je n'ai pas besoin de ça pour avancer. Je ne me sens pas capable d'affronter ça. En ce moment les familles des techniciens se battent. Elles veulent un procès, je suis solidaire mais je ne suis pas en colère. Je suis encore dans le déni."

Un hommage le 29 juillet ?

Guy Muffat aimerait pouvoir organiser un hommage fin juillet. Pas seulement un hommage pour sa fille mais surtout pour les Niçois champions olympiques en 2012 : "Ce que je voudrais c'est que le 29 juillet nous rendions hommage aux 3 Niçois médaillés. Ils sont devenus champion olympique".