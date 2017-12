Le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, a officialisé ce mercredi le remplacement au poste de sélectionneur du XV de France de Guy Novès par Jacques Brunel. Jusqu'à présent manager de l'Union Bordeaux-Bègles, Jacques Brunel, 63 ans, officiera jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

Premier limogeage de l'histoire du XV de France

Il prendra ses fonctions la semaine prochaine et sera assisté, au moins dans un premier temps, d'un "pool de cinq ou six entraîneurs" du Top 14 qui resteront salariés de leurs clubs et viendront "à la pige" le conseiller, a précisé Bernard Laporte lors d'un point presse dans un hôtel parisien. Le président de la FFR a refusé de citer les noms de techniciens mais la presse a déjà avancé ceux de Fabien Galthié, manager de Toulon, de Sébastien Bruno (Lyon) et de Julien Bonnaire.

Arrivé fin 2015, Guy Novès est le premier sélectionneur limogé de l'histoire du XV de France. Il part sur une série de six défaites (dont cinq test-matches) et un nul historique face au Japon (23-23) en clôture des tests de novembre.