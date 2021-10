Guy Roux : "Bernard Tapie achetait des joueurs français, il donnait des moyens à des petits clubs comme l'AJA"

L'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. Il se battait depuis plusieurs années contre le cancer. A la fin des années 1980, il a écrit les plus belles pages de l'Olympique de Marseille, pendant que Guy Roux écrivait celles de l'AJ Auxerre.

Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre, à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Homme politique, il fut député, député européen, ministre sous Bérégovoy. Homme d'affaires il fut, entre autre, propriétaire d'Adidas et patron de presse. Il avait même trouvé du temps pour être comédien et animateur télé. Bernard Tapie est aussi celui qui redressa l'Olympique de Marseille et écrivit les grandes heures du club de foot phocéen, pendant qu'à Auxerre Guy Roux écrivait celles de l'AJA .

Quand Bernard Tapie venait à Auxerre chercher Boli et Cantona

Les deux clubs évoluaient alors en 1ère division, l'élite du football français. Arrivé à l'OM en 1986, Bernard Tapie est venu plusieurs fois faire son marché dans l'effectif icaunais. A tel point, que les guignols de l'info en font un sketch. On y voit Guy Roux attablé avec ses joueurs. Soudain, l'orage éclate, et sur fond de musique de film d'horreur arrive Bernard Tapie. Le patron de l'OM choisit deux joueurs et repart aussi sec. "C'était très bien vu par les guignols, parce qu'en fait c'est ce qu'il se passait !" commente Guy Roux, qui évoque le transfert de Basile Boli " il me dit un jour à la fin d'un match : quand est-ce que tu me vends ton arrière central qui a les pieds carrés ? Je lui ai dit, pas maintenant, il va encore progresser, revenez l'année prochaine et ce sera plus cher. Il a rien dit , il est revenu l'année suivante et Basile Boli est allé à Marseille"

En échange Bernard Tapie donne, beaucoup. Il établit même un record en 1988 avec le transfert d'un certain Eric Cantona. A l'époque, l'avant-centre part à Marseille contre 22 millions de francs (3,4 millions d'euros). " Il donnait des moyens à des petits clubs comme l'AJA de vivre, de progresser et de construire un stade. L'argent du transfert d'Eric Cantona c'est la salle de football qu'il y a route de Vaux" explique Guy Roux, qui précise aussi que l'argent des transferts a financé quelques travées du stade de l'Abbé Deschamps.

"Gros con, rentre dans ta niche !"

Pour l'entraîneur emblématique de l'AJA, le football français doit beaucoup à Bernard Tapie " il a redonné de la couleur au championnat, il a redonné envie aux gens d'aller au stade ou de regarder à la télévision". Durant dix ans les deux hommes se sont côtoyés sur les terrains. Guy Roux se souvient de quelqu'un de sympathique, de spontané " Pendant plus de dix ans nous avons eu des relations de sports et d'affaires avec lui, je n'ai aucun mauvais souvenir" . Pas même ce jour, où Bernard Tapie, excité par la rencontre entre Marseille et Auxerre lui demande de "retourner à la niche".

Guy Roux raconte :" Un joueur de Marseille tombe tout seul. Pénalty. Bruno Martini, que nous avons perdu cette année aussi, arrête le pénalty. Quelques minutes plus tard, deuxième pénalty. Bruno Martini plonge encore du bon côté et arrête le deuxième pénalty. Alors moi, je m'approche presque sur le terrain, et je crie à l'arbitre : encore un, encore un. Bernard Tapie me dit " gros con, rentre dans ta niche !" . La niche, c'était l'abri des entraîneurs. Vous voyez le genre de relations que nous avions parfois. Mais sans acrimonie, sans qu'il n'en reste rien. "

" On pensait qu'il était immortel" confie l'ancien entraîneur Auxerrois qui se dit choqué et malheureux du décès du "boss" Tapie.