Guyane : le gouvernement acte le plan d’aide, les manifestants lèvent le blocage de Kourou

Le Conseil des ministres a validé ce mercredi le plan d’aide d’urgence de plus d’un milliard d’euros, dont la moitié allouée à la collectivité territoriale de Guyane. Dans le même temps, les collectifs guyanais ont levé le blocage du Centre spatial de Kourou mais restent mobilisés.

Malgré le désaccord des collectifs de manifestants guyanais, le plan d’aide d’urgence a été acté ce mercredi par le Conseil des ministres. Le gouvernement a finalement adopté un plan à 1,086 milliards d’euros et a annoncé que 500 millions seraient directement alloués à la collectivité territoriale de Guyane.

Ce plan contient 25 mesures portant sur l’éducation, la santé, la sécurité. Une proposition qui avait été rejetée par les manifestants qui exigeaient 2,5 milliards d’euros. Selon la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, les "428 propositions du collectif" guyanais ont "été travaillées en totalité", et selon elle, le plan instauré y répond "à hauteur de 75%".

La ministre des Outre-mer qui a précisé que l’Etat ne souhaitait pas mettre en place des mesures "qui n'auraient pas demain de réalité".

Levée du blocage du Centre spatial de Kourou

Quelques heures après l’adoption du plan d’aide ce mercredi, les manifestants qui bloquaient depuis la veille le Centre spatial de Kourou ont mis fin à leur occupation. Ils se sont félicités d’avoir fait une "démonstration de force" selon l’un des délégués du mouvement, Manuel Jean-Baptiste.

Cependant les grèves et les manifestations continuent dans tout le territoire guyanais, le plus grand de France. Le conflit dure désormais depuis plus de deux semaines.

Ce mercredi, le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a aussi annoncé la mise en place d’un groupe de suivi qui devrait permettre de "poursuivre les discussions" et d’assurer la "mise en oeuvre" du plan d'aide, a déclaré Bernard Cazeneuve au journal France-Guyane.