Gwendoline présente à la marche organisée à Béziers pour dire stop aux violences gratuites

800 à 1000 de personnes sont attendues ce samedi après-midi à Béziers pour dire stop aux violences. Une marche est organisée en soutien à Gwendoline, violemment agressée et séquestrée pendant deux heures à Béziers par trois jeunes filles. Cette dernière, très touchée, sera présente avec sa famille.

Illustration : violence et agression

Une marche pour dire Stop aux violences est organisée ce samedi après-midi à Béziers, trois semaines après la violente agression dont a été victime Gwendoline en pleine rue à Béziers. un groupe de soutien s'est constitué sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme de 18 ans a été séquestrée et violentée pendant deux heures par trois jeunes filles de la communauté gitane. La plus jeune d'entre elles est âgée de seulement 13 ans et demi.

Gwendoline sera présente en tête de cortège entouré de sa famille

Aujourd'hui, Gwendoline a repris le travail. Son moral est encore très affecté. Mais ses proches assurent qu'elle a retrouvé le sourire. Elle se dit très touchée par cette mobilisation. C’est d’ailleurs pour raison qu’elle a décidé d’y participer. Aujourd'hui encore, elle a beaucoup de pudeur à raconter son calvaire. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont choqué la France entière. Les messages de soutien affluent aujourd’hui encore de partout. Ce samedi, dans les rues biterroises, c’est un rassemblement de soutien mais aussi pour dire STOP à toutes ces agressions. A Béziers comme ailleurs.

800 à 1000 personnes sont attendues pour défiler dans les rues Biterrois

L’idée de ce rassemblement, lancée par une Biterroise est partie de Facebook. L’organisatrice Lucie Cano a elle aussi été victime d’une violente agression, il y a six ans à la sortie d'une discothèque au Cap d’Agde.

à lire aussi Une jeune femme violemment agressée par des ados en pleine rue à Béziers

D'anciens élèves du lycée de Gwendoline (Lycée Jean Moulin à Béziers), des amis, plusieurs associations de la communauté gitane, des élus, des anonymes venus de toute la Région ont annoncé leur participation pour soutenir Gwendoline. ''Ces violences gratuites ne peuvent plus durer'' explique Alice Cano. Cette jeune mère de famille de 24 ans vient de créer l'association SVP (Stop Violences Protection) .

''Nous voulons montrer que nous n'avons plus peur

''On ne peut plus accepter de subir cette violence gratuite'' dixit Alice Cano Copier

Le tracé du parcours de ce rassemblement est symbolique. Le départ est donné à 14h00, avenue de la Marne, à proximité de la station service, en contre-bas des Restos du Cœur en arrivant de Narbonne. C'est ici que le calvaire de Gwendoline a débuté. Direction ensuite les Allées Paul Riquet avant de redescendre jusqu'au Palais de Justice. Le message des organisateurs est clair : que toutes formes de violence ne restent pas impunies.

Lucie Cano, à l'origine de cette marche vient de créer l'association SVP © Radio France - Stéfane Pocher

à lire aussi Agression filmée à Béziers : la plus âgée des suspectes encourt la perpétuité