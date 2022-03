Gymnase réquisitionné à Rennes : le tribunal est saisi d'une demande d'expulsion des lieux

La Ville de Rennes demande l'expulsion des occupants du gymnase de la Poterie. Le lieu est occupé depuis le 15 janvier pour héberger 133 migrants dont 44 enfants. Les conditions de sécurité ne sont plus tenables, estime la Ville. Le tribunal administratif doit se prononcer ce lundi soir ou demain.

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées devant le tribunal administratif de Rennes ce lundi 21 mars, alors que le juge des référés examinait une demande d'expulsion du gymnase de la Poterie. Le lieu est occupé depuis le 15 janvier 2022, après avoir été réquisitionnée par les associations d'aide aux migrants. 133 personnes, dont 18 familles avec 44 enfants vivent dans ce lieu adossé au groupe scolaire de la Poterie. De nombreuses tentes ont été installées dans ce gymnase. La Ville de Rennes a saisi le tribunal pour demander l'expulsion des lieux.

Une situation alarmante dans ce gymnase

"Les militants des associations ont alerté la mairie sur les conditions de vie dans le gymnase" souligne à l'audience l'avocate de la Ville de Rennes. Depuis le début du mois de mars, "la population qui vit dans ce lieu a changé. Ce ne sont plus seulement des familles, mais aussi des hommes célibataires, dont certains consomment de la drogue, et participent à des trafics" explique l'avocate de la Ville. Des violences ont également été signalées. Une femme enceinte vivant dans le gymnase a été agressée le 04 mars, par d'autres occupants des lieux, dont certains sont toujours sur-place. Il y a eu aussi des violences verbales et physiques à l'égard de militants. A cela s'ajoute, des branchements électriques inappropriés, ce qui fait craindre des risques en matière de sécurité.

Le gymnase doit être remis en état avant le 1er tour de la présidentielle le 10 avril

Dans son argumentaire pour réclamer l'expulsion des lieux, la Ville ajoute qu'elle doit pouvoir récupérer les lieux, afin de les remettre en état, car le gymnase de la Poterie est également un bureau de vote. Le premier tour de la présidentielle a lieu le 10 avril prochain, ce qui laisse peu de temps pour effectuer des travaux de réfection. La Ville souhaite que l'expulsion ait donc lieu rapidement.

Un délai avant l'expulsion ?

Si cette expulsion doit avoir lieu, les associations comme Utopia 56 ou la Cimade réclament un délai de 15 jours "le temps de trouver des hébergements". Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution "mais mettre à la rue ces familles avec enfants, en quelques heures, ce n'est pas possible, tant que nous n'avons pas de solutions d'hébergement alternatives" souligne l'avocate des familles et des associations. Cette demande d'un délai de 15 jours "nous parait trop longue et risquée" rétorque l'avocate de la Ville.

"L'Etat, le grand absent" - une responsable de la Cimade

Les associations dénoncent le manque de places d'hébergement dans la métropole rennaise. 240 personnes ont transité dans ce gymnase depuis qu'il est occupé. "L'ensemble des occupants sont des personnes vulnérables, qui seraient à la rue sans ce lieu" indique Maitre Béguin, l'avocate de plusieurs familles qui vivent dans le gymnase "or, toute personne sans abris, en situation de détresse ,doit être logée" souligne l'avocate. Une représentante d'association rappelle que 133 personnes sont actuellement hébergées dans le gymnase, dont 57 demandeurs d'asile "parmi lesquelles des familles avec enfants". Pour la déléguée de la Cimade en Bretagne, Marie Henocq "la ville de Rennes est mobilisée, elle fait partie des villes accueillantes, mais elle ne peut pas palier les carences de l'Etat" la représentante de la Cimade ajoute "le grand absent à cette audience, mais aussi sur le terrain, c'est l'Etat. La situation telle qu'elle se présente au gymnase va se reproduire ailleurs, c'est certain".

Le tribunal administratif de Rennes doit se prononcer sur cette demande d'expulsion ce lundi soir, ou demain mardi 22 mars.