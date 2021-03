Gymnastique à l'extérieur à Avignon mais colère intérieure des gymnastes

L'entente gymnique du Grand Avignon a repris les entrainements, à l'extérieur, dans le froid et le mistral pour garder le contact avec les jeunes gymnastes malgré la crise sanitaire. La présidente dénonce le manque de prise en compte du "vrai sport, celui des enfants et des amateurs".

A Avignon, le club de gymnastique féminine a repris les entrainements avec les enfants à l'extérieur. C'est la seule solution pour poursuivre l'activité en période de crise sanitaire

Le mercredi et le samedi, les enfants retrouvent leurs entraineures de l'Entente Gymnique du Grand Avignon devant le gymnase Scheppler. Aucun exercice à l'intérieur : c'est interdit par le protocole sanitaire.

Les jeunes gymnastes s'entrainent donc dans la cour devant le gymnase, malgré le froid et le mistral. La présidente du club estime que "depuis plusieurs mois, les responsables politiques et sportifs ne tiennent pas compte du vrai sport, celui des enfants et des adultes amateurs."

Sauts sur le béton devant le gymnase vide

Avec les rafales de mistral, Cynthia est obligée de forcer la voix pour donner consignes sous son écharpe et son masque. L'entraineure indique aux fillettes qu'il faut "poser les mains sur les cuisses et rebondir sur la piste pour finir avec un saut en extension". L'exercice se déroule sur le béton face au gymnase vide.

L'entraineure accompagne les jeunes gymnastes vers un autre atelier trampoline mais Louise (9 ans) regrette le gymnase: "quand on est dehors, il n'y a pas tout le matériel comme à l'intérieur! " Emie ajoute : "on ne peut pas faire les barres, les poutres hautes. C'est bizarre de faire gym dehors". Louise l'interrompt : "mais au moins, il y a de la gym !" "Et surtout on est avec les copines" ajoute Pauline.

Le vrai sport, celui des amateurs, est oublié

Le gymnase de 150 m² est désert, silencieux alors que le club avait tout prévu dès septembre pour permettre une reprise des entrainements : désinfection des agrès, gel hydro-alcoolique, parcours fléché, aération régulière du bâtiment... L'interdiction des entrainements à l'intérieur exaspère la présidente Josette Roux : "on vit en plein délire avec des enfants qui s'entrainent à l'extérieur alors qu'ils pourraient évoluer dans le gymnase".

La présidente de l'EGGA songe amèrement aux "Jeux olympiques de 2024 qu'on nous demande de préparer mais les jeunes en sport-études à Avignon ne peuvent pas s'entrainer!" Josette Roux pointe aussi "nos dirigeants : nos politiques et la ministre des Sports ne tiennent pas compte du vrai sport, celui des enfants et des adultes amateurs".

Covid et tsunami pour les gymnastes

Le mistral arrache du sol un tapis et le rabat sur les fillettes. Dans un hurlement d'excitation, Emie assure que "c'est un tsunami qui est passé avec ce tapis". Candice bloque le tapis et l'entraineure sourit de ces conditions précaires : "on s'adapte. On a eu des conditions difficiles avec le Covid. C'est pas le mistral qui va nous arrêter."

Les papas transis de froid derrière saluent ette reprise des entrainements. Anthony apprécie que ces enfants "se défoulent. Ca leur permet de garder une activité sportive et le contact avec la gym". Stéphane ajoute qu'il n'a aucune crainte sanitaire :"les enfants vont à l'école. Ils peuvent bien reprendre le sport".

Ne pas prendre de risques sur le béton

A 12 ans, Uma s'est entrainée seule à la maison pendant l'arrêt des séances de l'Entente Gymnique du Grand Avignon. Reprendre la gym à l'extérieur, "c'est quand même bien de retrouver l'ambiance et les amies mais on ne peut pas faire tous les exercices car on risque de tomber sur du béton..."

Uma évite un autre tapis soulevé par le mistral et confie que "ça fait plaisir de retrouver les agrès qu'on n'avait pas à la maison. On retrouve la mousse pour amortir les chutes et donc on peut faire des choses plus dangereuses". Son amie Jade "espère que le coronavirus va vite s'en aller et qu'on retournera dans le gymnase bientôt".

Le gymnase désert de l'Entente Gymnique du Grand Avignon © Radio France - Philippe Paupert

L'Entente Gymnique du Grand Avignon a repris les entrainements dans le froid et le mistral © Radio France - Philippe Paupert