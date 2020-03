Le président du département du Tarn lance un appel à la solidarité sur France Bleu Occitanie

En ce troisième jour de confinement du pays pour endiguer la crise du coronavirus, Christophe Ramond était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi matin. Le président du Conseil départemental lance notamment un appel à la solidarité entre les générations.

"On transfèrera le nom de ces bénévoles aux associations, aux structures en lien avec ces personnes âgées" - Christophe Ramond

Christophe Ramond appelle toutes les bonnes volontés : "On sait que les Ehpad risquent de manquer de mains, les aides ménagères aussi donc toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se mobiliser et on transfèrera à l'Etat le nom de ces bénévoles aux associations éventuellement, aux structures en lien avec ces personnes âgées afin de faire perdurer toute cette solidarité qui est absolument nécessaire pendant les prochains jours".

Si vous voulez vous porter volontaire, contactez le département du Tarn : 05 63 45 64 64.

Des masques "doivent arriver"

Les aides maternelles, très sollicitées pour garder notamment les enfants des personnels soignants, ne disposent toujours pas de masques : " De nouveaux masques doivent arriver, il y a beaucoup d'attente de la part de la population, pour l'instant l'Etat n'est pas en mesure de donner ces masques donc respectons les gestes barrières", dit Christophe Ramond.

Des salariés du Tarn demandent l'arrêt de leur usine

A Mazamet, le syndicat SUD de l'usine Valéo (équipements automobiles) dénonce la poursuite de l'activité de l'entreprise "dans la plus grande insouciance et la plus grande indifférence." La température des salariés est prise à l'entrée de l'usine et ils doivent attester qu'ils ne sont pas malades à leur prise de service. Sud Solidaires Tarn dénonce une "mise en danger de la vie d’autrui" et demande l’arrêt de l’activité.

" Je peux comprendre leurs inquiétudes" - Christophe Ramond

Christophe Ramond dit comprendre l'inquiétude de ces salariés : "Le président de la République a appelé au confinement mais il a dit aussi que l'activité économique devait continuer donc je fais confiance à l'entreprise Valéo, au personnel et à l'Etat pour trouver la meilleure solution".