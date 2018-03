Saint-Denis, France

L'Etat traite-t-il de façon inégale les habitants de Seine-Saint-Denis en matière de sécurité? Le tribunal administratif de Montreuil va rendre sa décision ce jeudi sur cette question, après une audience qui s'est déroulée le 15 mars. Il a été saisi par l'office HLM "Plaine Commune Habitat" pour "rupture d'égalité" en matière de sécurité. Le bailleur estime qu'il n'y a pas assez de policiers à Saint-Denis et dans les huit communes voisines du territoire de Plaine Commune. Il a demandé au préfet du département 500 policiers à Saint-Denis contre environ 300 environ actuellement.

Dans la cité Jacques Duclos : "on n'a pas la sécurité que nous doit l'Etat"

Cette décision sera suivie par les habitants de la cité Jacques Duclos, dans le Nord de Saint-Denis. L'an passé, au mois d'avril et en juin, ils avaient manifesté avec des habitants d'autres cités de la ville au sein d'un collectif "debout contre les trafics" devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Ils demandaient de l'aide face au trafic de drogue.

"Pourquoi ce territoire est délaissé?"

"Je ne comprends pas que l'Etat puisse nous laisser dans cet enfer" dit cette habitante, qui témoigne, comme les autres, de façon anonyme et qui questionne : "pourquoi ce territoire est délaissé"? "On paie nos impôts comme tout le monde, et on n'a pas la garantie de sécurité que nous doit l'Etat" ajoute-t-elle.

Des opérations de police à l'été, mais "pas vraiment de changement"

A l'été 2017, plusieurs opérations de police se sont déroulées dans la cité : saisies d'héroïne, d'armes lourdes et interpellations en août 2017. C'est ce qu'a rapporté le cabinet du préfet aux habitants, reçus en octobre. Mais depuis, ils se sentent à nouveau abandonnés. "On sait que les policiers passent car nous avons les hurleurs du matin au soir, qui, dès qu'il s voient une voiture passer, hurlent" mais "nous ne voyons pas vraiment de changement" décrit cette habitante.

"Il y a un passage plus fréquent mais les hurleurs sont là, concrètement, on ne voit pas de résultats" ajoute une autre, qui dit avoir lu sur un mur, au mois de décembre, le message suivant : "en 2018 nous allons brûler les commères". Pour eux, la présence policière serait souhaitable "en permanence" dans la cité. "S'il y avait plus de présence policière, ils se déplaceraient ailleurs" estime cet autre habitant.

87 interventions policières dans le quartier depuis octobre, selon la préfecture de police

De son côté, la préfecture de police de Paris nous indique avoir recensé 87 interventions de police sur le secteur depuis octobre, avec notamment 20 infractions à la législation sur les stupéfiants, sans toutefois préciser de quelle nature. Elle rappelle que la police opère un travail quotidien de recherche d'informations de terrain pour diligenter, ensuite, des procédures judiciaires "aux fins d'interpellations".

En revanche, la préfecture de police balaie la revendication de Plaine Commune habitat, avançant que le chiffre de 500 policiers pour Saint-Denis "ne correspond pas à l'effectif de référence du commissariat", qui compte actuellement 346 fonctionnaires, selon elle.