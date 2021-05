Commerçants et habitants ont encore en mémoire les scènes de violences, de bagarres, d'incivilités répétées dans le centre-ville de Palavas l'été dernier. Ils craignent de vivre une saison identique.

Habitants et commerçants craignent un nouvel été d'incivilités à Palavas

Ils racontent une saison estivale 2020 où "c'était le bordel tous les soirs". Les habitants et commerçants de Palavas redoutent l'été dans la station balnéaire. L'année dernière les mois de juillet et août ont été marqués par des agressions, des rodéos urbains la nuit, des incivilités au quotidien. Une tension permanente suite au déconfinement et un fort afflux de jeunes touristes. Plusieurs centaines de personnes avaient manifesté pour exprimer leur ras-le-bol, un collectif s'était même créé.

"Il y a déjà eu une bagarre hier", raconte Patrice. Le chef d'exploitation du Transcanal sent déjà monter l'excitation des premiers touristes : "j'ai l'impression qu'ils sont tous stressés d'avoir été déconfinés d'un coup". Au contact permanent de la population estivale, il craint la période qui s'ouvre dans la station. L'année dernière, Patrice a failli se faire braquer à deux reprises.

L'envie d'une ambiance familiale

Eux aussi ont passé un été dernier "compliqué et usant psychologiquement". Ces habitants, quelques uns sont dans l'opposition municipale, attendent avec impatience la plan du maire de Palavas pour vivre une saison estivale apaisée. "Je veux allez à la foire avec mes enfants sans craindre pour notre sécurité", lance Marion Benezech qui lance également un appel aux futurs touristes ,"venez à Palavas, venez consommer. Il faut de la vie dans cette belle ville mais dans la bonne ambiance, une ambiance de village familial".

Christian Jeanjean, le maire de Palavas annonce un renforcement de la sécurité. Il détaillera son plan ce mardi à 7h45 sur France Bleu Hérault. Un tous de vis sécuritaire, notamment la nuit, qui laisse Mylène dubitative : "on ne peut pas avoir comme réponse uniquement le tout répressif. Le problème se résoudra en se demandant comment calmer les esprits et faire admettre aux gens que nous sommes une station familiale".