Habitants et élus autour de la table : Faux-la-Montagne organise une assemblée communale

A Faux-la-Montagne en Creuse, le débat n'est pas réservé aux hommes et aux femmes politiques : tous les habitants peuvent participer à la prise de décision dans le village de 400 habitants. C'est du moins l'ambition affichée du nouveau conseil municipal, élu en mars. Il organise sa première assemblée communale dimanche 5 juillet, pour réunir tous ceux qui habitent, travaillent ou font vivre la commune.

Ce type de discussion ouverte à tous a déjà été organisé dans le passé, à l'initiative de la mairie ou des citoyens. "L'idée c'est d'essayer des choses, que le plus de monde participe à la vie de la commune. Les habitants ont envie d'avoir prise sur ce qui se passe autour d'eux. Il s'agit de sortir de la démocratie représentative, c'est-à-dire donner mandat à des élus pour qu'ils décident à notre place. Si plus de monde s'implique, on pense à la mairie que ça crée une dynamique et ça apporte plus d'énergie", explique Pierre Hoezelle, conseiller municipal.

La santé et l'école en débat

Cette fois, il s'agit de discuter de deux thèmes : la santé et l'école. Des petits groupes travailleront sur des points précis et présenteront leurs conclusions à l'ensemble des participants. L'équipe municipale espère que l'assemblée conduira à la prise de décision ou d'engagement : "Ce sera des choses concrètes, souligne Pierre Hoezelle. Par exemple, si on estime que c'est important de garder nos deux médecins traitants qui vont partir en retraite, on devra se donner les moyens de recruter de nouveaux médecins. L'école est en travaux, on pourra imaginer des solutions avec les parents et les enseignants pour accueillir au mieux les enfants à la rentrée, en tenant compte aussi des consignes sanitaires."

