Hagetmau : un lieu d'accueil pour les malades du cancer va ouvrir à la rentrée

L'association La Holi, à Hagetmau, s'apprête à ouvrir un lieu unique dans les Landes. Il proposera des activités adaptées aux malades du cancer, afin de rompre l'isolement qui va souvent de pair avec la maladie. L'association lance une campagne de financement participatif pour financer le projet.

C'est Laure Dandieu, jeune infirmière libérale, qui a créé l'association La Holi en novembre dernier. Objectif : créer un lieu d'accueil et d'écoute pour les patients atteints du cancer, et leur proposer de s'évader au travers d'activités adaptées : yoga, pilate, ateliers cuisine, mais aussi conseils d'esthétique et de coiffure... Un lieu unique dans les Landes !

Rompre l'isolement

"Les malades qui suivent des chimiothérapies ou des radiothérapies souffrent souvent de l'isolement. Ils n'ont plus de repères en dehors de la maladie, n'ont plus le cœur à prendre soin d'eux, à se maquiller, se coiffer, faire attention à leur tenue... Il délaissent souvent les activités physiques, alors qu'elles sont très bénéfiques", explique Laure Dandieu. "Ici nous voulons leur apporter une bulle d'oxygène, une parenthèse au milieu des traitements."

Une campagne de financement participatif sur Ulule

La Holi devrait ouvrir début septembre. Alors pour que tout soit prêt, Laure a troqué sa blouse d'infirmière contre un bleu de travail et s'active, aidée d'autres bénévoles, pour poncer, peindre et terminer les dernières finitions du local, à Hagetmau. Pour pouvoir démarrer ces activités dans les meilleures conditions, La Holi a besoin d'un coup de pouce, et vient de lancer une campagne de financement participatif sur internet. "On espère récolter 5000 euros. Cela nous permettrait de finir d'aménager le local, de payer le loyer pendant plusieurs mois et de salarier l'infirmière qui assurera l'accueil et le suivi des patients."

Dans un premier temps, La Holi ouvrira 3 jours par semaine (lundi, mercredi et jeudi). Mais l'équipe espère pouvoir recevoir les malades du lundi au vendredi à partir du mois de janvier. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet de l'association, ou sur sa page Facebook.