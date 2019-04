Hagondange : Laurent Santini, le coiffeur au grand coeur

Moselle, France

Cartons par cartons, Laurent Santini n'a mis que cinq mois pour remplir le camion de 38 tonnes prêté par une généreuse entreprise de transport :"Brosses à dents, dentifrices, gels douche, shampoings, pansements, couches... C'est en fait la denrée manquante dans nos associations caritatives."

Une véritable chaîne de générosité

Ce sont des produits importants, mais on n'y pense pas forcément parce que c'est plus cher qu'un paquet de pâte"

Son opération, il l'avait surnommée "Putin de camion" et samedi 30 mars, il a enfin pu distribuer le fruit de sa collecte à plusieurs associations de Moselle. Dans son défi, le coiffeur d'Hagondange a pu largement compter sur ses clients, ses amis, ses partenaires commerçants, qui connaissent depuis longtemps son engagement auprès des sans-abris.

Le fruit de collecte a été livré aux associations caritatives de Moselle samedi 30 mars - Facebook Laurent Santini

Dignité

Laurent Santini, comme plusieurs autres collègues de France, fait partie du mouvement "Coiff in the street" qui consiste à aller à la rencontre des sans domicile fixe dans les rues de Metz ou de Nancy pour leur proposer de les coiffer gratuitement. "J'y vais naturellement. Etant coiffeur, j'ai l'habitude de parler avec des gens. Je leur propose un café, une cigarette, de l'eau, un gâteau. On passe d'abord un moment avec eux, et la finalité c'est : est-ce que vous voulez que je vous coupe les cheveux ou que je vous fasse la barbe ?" Parce que pour les plus démunis, la dignité passe aussi par l'attention, l'hygiène et le soin du corps. Le mouvement prend même au delà de nos frontières, en Belgique, Luxembourg et en Allemagne.