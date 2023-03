Haguenau : le combat d'une étudiante infirmière bosniaque pour rester en France

Elle a décroché son brevet, son bac avec mention et sa première année d'étude d'infirmière. Le titre de séjour, lui, se refuse à elle. Armina, une jeune Bosniaque (19 ans) arrivée à Mertzwiller il y a six ans est aujourd'hui menacée d'expulsion, car la préfecture n'a pour l'instant pas fait suite à ses demandes de régularisation. Aidée par l'association ARDAH, (Accueil des réfugiés et demandeurs d'asile) à Haguenau, elle va se battre pour poursuivre son parcours français.

Une deuxième année d'étude en suspens

Armina a 13 ans quand elle arrive en France avec sa famille. Ensemble, ils ont fui la Bosnie pour fuir "le harcèlement des islamistes" selon l'association Ardah. "Quand ils sont arrivés, il fallait parler avec des gestes, se souvient Saïd Chaebab, le responsable sportif de l'Alsace Nord Judo. Mais depuis, elle parle aussi bien français que moi."

Elle a obtenu son brevet et son bac avec mention, avant de poursuivre son rêve : devenir infirmière. En première année à l'IFSI d'Haguenau, ses résultats sont excellents. Mais sa deuxième année est désormais menacée faute de titre de séjour. "C'est très dur moralement. Ça me pèse de plus en plus. Je fais en sorte de ne pas montrer mes émotions et de vivre la situation du mieux que je peux" , témoigne Armina, actuellement en stage au Centre hospitalier de Haguenau.

L'association ARDAH dénonce le "mur de silence" de la préfecture depuis le début de la procédure. Son responsable Laurent Kneppler explique que les démarches ont été commencées l'année dernière puis relancées plusieurs fois, y compris via un référé de l'avocate d'Armina. Mais la justice ne lui a pas donné raison.

"La France devient mesquine vis-à-vis des gens qui demandent sa protection et ça en tant que citoyen ça me choque", lâche Laurent Kneppler, encore retourné par l'audience au tribunal administratif. L'argument de la bonne intégration d'Armina mais aussi des besoins criants au poste d'infirmière ont été avancés. Sans succès.

La course contre-la-montre est désormais lancée pour Armina, car si elle n'a pas de titre de séjour d'ici le mois de mai, son école d'infirmière ne pourra pas l'accepter en deuxième année. Elle ne pourra pas non plus obtenir le diplôme d'aide-soignante, attribué après une année d'étude d'infirmière.