Haguenau : les travaux du centre aquatique Nautiland retardés

Par Lucile Guillotin, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Le centre aquatique Nautiland à Haguenau ne sera pas rénové en 2019. Les travaux sont repoussés le temps de lancer de nouvelles études. Le budget est beaucoup plus conséquent que prévu et la ville ne veut pas débourser plus de 10 millions d'euros.