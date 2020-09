Hajime ! Malgré le protocole sanitaire, le judo est bien de retour

Il y avait des fourmis dans les jambes. Après six mois d'arrêt à cause du coronavirus et des vacances, les judokas peuvent enfin remonter sur le tatami et enfiler le kimono.

Première séance de judo au Judo club Aixois © Radio France - Luc Chemla

Mais l'organisation est bien différente de celle d'avant la crise, notamment pour les séance des petits. C'est le cas par exemple au Judo Club Aixois, à Aix-les-Bains.

Séance de judo post covid au judo club Aixois © Radio France - Luc Chemla

Les parents ne peuvent pas entrer dans le dojo, les enfants doivent obligatoirement se désinfecter les mains et pieds avant de monter sur le tatamis, les kimonos prêtés sont lavés à 65 degrés, le tatami désinfecté.... Restés à l'entrée, les parents sont donc regroupés devant la porte et les fenêtres pour apercevoir leur enfant. Malgré une certaine déception de ne pas être au plus près, tous se montrent compréhensif.

Le protocole sanitaire est affiché à l'entrée et dans le dojo © Radio France - Luc Chemla

Les professeurs veillent à bien faire respecter les geste barrières et n'hésitent pas à en parler avec les élèves. Une fois sur le tatami, tout est comme avant... même échauffement, même jeu par équipe, même travail technique, même chutes... aucune restriction.

Les kimonos prêtés sont nettoyés à 65 degrés © Radio France - Luc Chemla

Les professeurs du club se veulent rassurant, "revenez vous inscrire", et en appellent cependant à la responsabilité des familles. En cas de symptômes, il ne faut pas que l'enfant vienne à la séance. Il se peut également qu'une prise de température soit dans certains cas organisée.