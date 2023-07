Halles de Toulon : une artiste affirme y avoir été victime d'islamophobie

Les Halles de Toulon et la place Raspail vues du haut. Illustration

Les Halles Biltoki de Toulon, sont accusées d'islamophobie par une artiste : Imène, qui customise des baskets, devait tenir un stand éphémère aux Halles, ce dimanche 16 juillet. Un évènement qui n'a finalement pas eu lieu.

Sur une vidéo qu'Imène poste sur son compte Instagram, la jeune femme raconte qu'elle était en train d'installer son stand, quand un employé est venu la voir pour lui dire que les murs appartiennent à la mairie et non à l'entreprise Biltoki, qui gère les halles, et qu'elle va devoir enlever son voile si elle veut rester.

La jeune femme, qui dit se retenir de ne pas pleurer, explique : "Je n'ai rien à revendiquer, je suis ce que je suis. Donc je range mes affaires et je rentre chez moi, je ne fais pas ma presta aux Halles de Toulon parce que j'ai mes convictions et qu'elles se voient."

"Ce n'est pas quelque chose que je cautionne"

En commentaire, sous la vidéo, la mairie de Toulon se dédouane : "La gestion des Halles est concédée au privé et la Ville n'a pas son mot à dire sur tout ce qui touche à son exploitation."

Du côté de Biltoki, Jonathan Lavigne, le capitaine des halles de Toulon, réagit : "Je n'étais pas présent lorsque cela s'est passé. Je l'ai appris dans la journée. Bien entendu, ce n'est absolument pas quelque chose que je cautionne, ce n'est pas dans les valeurs de Biltoki. J'ai envoyé un message à Imène, essayé de l'appeler pour avoir son ressenti, m'excuser de ce qui s'était passé. On est en train de voir en interne, mais dans tous les cas, ça reste pour moi quelque chose qui a été dit par une personne de façon isolée", affirme-t-il.

Il explique avoir d'ores et déjà proposé à Imène de revenir aux Halles pour tenir son stand.