Halloween : 50% de fréquentation en moins pour ce vendeur de costumes à Chambéry

Pandémie de Covid-19 ou pas, plusieurs familles entendent fêter Halloween. Pour le moment, les préfectures de Savoie et Haute-Savoie ne se sont pas prononcées sur le porte-à-porte, contrairement à celle de Meurthe-et-Moselle. Dans les couloirs du magasin de déguisements "La Bamboula", plusieurs parents s'affairent à dénicher le costume idéal pour leurs enfants. "On va quand même donner quelques bonbons aux enfants et à ceux du quartier en fin d'après-midi", explique ce père savoyard.

On mettra un masque sous notre masque !

Covid-19 et Halloween : est-ce compatible ? Copier

Halloween habite les couloirs de "La Bamboula". © Radio France - Justine Leblond

Ces familles font partie des seuls clients de "La Bamboula". Car cette année, les professionnels sont les grands absents. Les bars, restaurants et boites de nuit font habituellement partie des gros clients, avec l'achat de décorations et de costumes pour leurs locaux. Côté particuliers, avec toutes ces fermetures, peu d'adultes vont faire la fête samedi soir.

Je compte une baisse de 50 % de la fréquentation par rapport à l'an dernier - Laurent Liso Y Claret, propriétaire des magasins "La Bamboula"

C'est d'autant plus un coup dur pour Laurent Liso Y Claret, propriétaire des magasins de déguisements "La Bamboula" à Chambéry et à Annecy, qu'Halloween tombe cette année un samedi, le jour idéal pour faire des ventes avant la soirée. D'autant plus que pour un magasin de costumes, "le mois d'octobre est le mois le plus important après décembre." Laurent Liso Y Claret compte encore sur cette semaine pour rattraper son chiffre d'affaires mensuel, qui affiche pour le moment une baisse d'au moins 30 % par rapport à l'année dernière...