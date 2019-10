Halloween : des pâtes de fruits et des guimauves artisanales 100% bretonnes aux Confiseries d'Aleth

Saint-Méloir-des-Ondes, France

Fraise, Cassis, Petits fruits rouges, Pommes régionales, Caramel/Beurre salé, mais aussi Poivrier du Sichuan, lavande vraie, Vanille/Sarrasin, verveine, menthe, Combava... des confiseries pour tous les goûts ! En 2013, Jacques et Véronique Roulleau, rejoints ensuite par leur fils Yves, ont créé les Confiseries d'Aleth, à Saint-Méloir-des-Ondes, dans le pays de Saint-Malo. Ils proposent des mignardises aux saveurs inédites. "On essaie toujours de prendre des fruits ou des légumes locaux et/ou bio. La fraise vient de Plougastel, la framboise de Vitré... On est vraiment dans cette démarche là", affirme Yves Roulleau.

Le but pour cette entreprise familiale est de ramener du naturel : "C'est un produit qui a été dévasté par l'industrie. Aujourd'hui, une pâte de fruit que vous voyez, il n'y a pas écrit fruit, il y a écrit pulpe de fruit, coupé avec 50% de pomme, des colorants, des arômes et beaucoup, beaucoup de fruits". Yves Roulleau explique leur démarche : "Nous, on fait un truc complètement idiot dans nos pâtes de fruit : on met du fruit. Vous avez même la texture du fruit en bouche", comme les grains de figue.

Des confiseries innovantes pour petits et grands

Proposer des confiseries innovantes, consommées pour des moments de vie, comme le thé, le café, avant le repas... Des produits destinés pour les adultes, "mais les enfants ont toute leur place ici, notamment pour Halloween". Une gamme d'enrobés de chocolat sont proposés aux plus petits, des oursons artisanaux. Des ateliers seront prochainement proposés pour les enfants. Ils pourront découvrir l'univers du chocolat, faire leurs créations, leurs moulages, et repartir avec à la maison.

Des confiseries haut de gamme mais très abordables. Comptez 5,50 euros pour le paquet de 150 grammes de pâtes de fruits, 4 euros le paquet de guimauve. De quoi vous donner des idées pour offrir aux enfants qui toqueront à votre porte pour Halloween.