Halloween en Bretagne : des préfets interdisent les rassemblements

Les préfets des Côtes-d'Armor et du Morbihan interdisent tous les "rassemblements festifs à caractère musical" pour ce week-end d'Halloween. Cette interdiction est valable jusqu'au 2 novembre.

Les rassemblements sont interdits dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan.

La préfecture du Morbihan et celle des Côtes-d'Armor interdisent la "tenue de rassemblements festifs à caractère musicale" du 29 novembre à 14 heures, jusqu'au 2 novembre à 8 heures. Les services de l'État l'expliquent par le risque de "trouble à l'ordre public" et l'augmentation du taux d'incidence du Covid-19, particulièrement chez les jeunes bretons. Les vacances scolaires et la fête d'Halloween sont particulièrement propices à ce genre d'événements, selon la préfecture.

Les deux préfectures préviennent qu'il est interdit de transporter du matériel de sonorisation susceptible d'être utiliser pour " une manifestation non autorisée" et qu'il pourra être saisi.